Come finisce Ricordi oscuri (2023): spiegazione finale del film

Parigi – La trama del film “Ricordi oscuri” ruota attorno alla vicenda di Annie Wilkerson, una donna che lavora come addetta alle pulizie e che si ritrova coinvolta in un misterioso omicidio. Dopo essersi risvegliata accanto alla piscina della casa del suo datore di lavoro, Lydia Mosley, con le mani insanguinate e il corpo della donna senza vita, Annie si ritrova a dover fuggire per evitare l’arresto.

Mamma single di un bambino di 8 anni, Annie era già stata ingiustamente accusata in passato della morte di suo marito in un incidente d’auto. Ora, temendo di perdere nuovamente la custodia del figlio Tate, decide di non consegnarsi alle autorità e di affidarsi all’aiuto di Billy, un uomo che incontra casualmente e che decide di aiutarla.

Nel corso delle indagini, Annie scopre che dietro il complotto che l’ha incastrata c’è la sua ex suocera, Elizabeth, che ha ordito un piano per tenerla lontana dal figlio. Coinvolti nel piano anche Maynard Barnes, un criminale che la sta inseguendo, e Hank Darrow, l’avvocato di Annie.

Dopo essere riuscita a fuggire dalle grinfie di Elizabeth e Barnes, Annie riesce a salvare il figlio Tate dalle mani del criminale. Nonostante l’opportunità di chiamare la polizia, Annie decide di legare Elizabeth e di lasciare che sia lei ad essere accusata dell’omicidio di Lydia Mosley.

Nell’epilogo del film, Annie e Billy si trovano in vacanza con Tate, finalmente liberi dal complotto ordito dalla suocera.

Il film “Ricordi oscuri” mette in luce la lotta di una madre per difendere il proprio diritto di crescere il proprio figlio, costretta a confrontarsi con un sistema giudiziario che sembra volerla ingiustamente punire. La trama si snoda tra colpi di scena e rivelazioni inaspettate, mantenendo alta la tensione fino all’emozionante finale.

“Non potevo permettere che mi portassero via mio figlio un’altra volta”, dichiara Annie in una delle scene clou del film, riflettendo la determinazione di una madre disposta a tutto pur di proteggere il proprio bambino.

Il regista Alexandre Carriere riesce a creare un thriller psicologico avvincente, in cui le dinamiche familiari e i legami di sangue diventano il terreno di scontro per una battaglia senza esclusione di colpi. “Ricordi oscuri” si conferma così un’opera cinematografica in grado di catturare l’attenzione del pubblico, grazie a una trama intricata e a personaggi complessi, che lasciano il segno.