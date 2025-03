Come finisce Sorelle pericolose: trama e spiegazione finale

Scopri trama, segreti e finale di Sorelle pericolose, remake del celebre thriller Dying to Belong, con protagonista Shannen Doherty tra amicizie, vendette e misteri universitari.





Sorelle pericolose è il thriller avvincente andato in onda su TV8, remake del film cult del 1997, Dying to Belong, che vide protagonista Hilary Swank. Questa nuova versione, interpretata da Shannen Doherty, Favour Onwuka e Jenika Rose, trasporta lo spettatore in una realtà oscura fatta di amicizie, inganni e segreti inquietanti.

Una trama avvincente tra amicizia e misteri universitari

La storia ruota attorno a Olivia, brillante giornalista universitaria che stringe un’amicizia con Riley, una giovane matricola timida ma determinata. Olivia rimane subito affascinata quando scopre che la madre di Riley è Katherine, una leggenda della prestigiosa confraternita Pi Gamma Beta. Riley desidera più di ogni altra cosa seguire le orme materne, e questo offre a Olivia l’opportunità perfetta per scrivere un articolo di denuncia sulle terribili pratiche di nonnismo che si celano dietro l’apparente perfezione della confraternita.

Tuttavia, ciò che inizia come un semplice lavoro giornalistico diventa rapidamente una pericolosa indagine. Olivia, infatti, ignora completamente gli oscuri segreti nascosti dalla sorellanza e presto si ritroverà coinvolta in una spirale di eventi sempre più inquietanti.

La morte sospetta di Riley: suicidio o omicidio?

Gli episodi di violenza psicologica e fisica nella confraternita aumentano velocemente, culminando in una tragedia che cambierà tutto. Durante una notte fuori controllo, in cui a Olivia viene fatto bere qualcosa che le cancella la memoria, la giornalista scopre il corpo senza vita di Riley, apparentemente morta suicida. Ma la verità è ben più oscura.

La versione ufficiale del suicidio sembra convincere tutti tranne Olivia. Lei, sicura che qualcosa non torni, decide di parlare con la madre di Riley, Katherine. Sebbene inizialmente titubante, Katherine si convince che la morte della figlia non sia stata accidentale e sospetta che qualcuno all’interno della confraternita stia coprendo la verità.

La determinazione di Olivia nel voler scoprire cosa sia davvero accaduto alla ragazza la porta a scavare nel passato della confraternita, scoprendo un episodio simile avvenuto nel 2019, che coinvolse una studentessa di nome Dalia. Mentre Olivia approfondisce la sua indagine, viene aggredita da un ragazzo inviato da Paige, che teme di essere coinvolta nello scandalo.

La situazione precipita ulteriormente quando Olivia e il suo amico Nate vengono rapiti e minacciati nel bosco da Jasmine, leader indiscussa della Pi Gamma Beta, che vuole impedire a ogni costo che la verità venga alla luce.

Il finale shock di Sorelle pericolose: tutta la verità

Nonostante le minacce, Olivia non si arrende. Con astuzia, la giovane giornalista riesce a registrare segretamente la conversazione avvenuta durante il rapimento. Questo audio si rivelerà decisivo, perché finalmente smaschera Jasmine e permette al detective di arrestarla. Infatti, Olivia aveva già concordato tutto con Katherine e Paige, che attendevano nascosti nelle vicinanze.

Il mistero sulla morte di Riley viene finalmente svelato: Paige aveva costretto una ragazza di nome Maya a tentare una pericolosa arrampicata. Riley, intervenuta per aiutarla, era rimasta bloccata e Maya, accidentalmente, l’aveva spinta nel vuoto con un calcio. Jasmine, nel tentativo di proteggere la confraternita e i suoi segreti, aveva deciso di insabbiare tutto, fingendo che si trattasse di un tragico suicidio.

Il thriller Sorelle pericolose si conclude così con la verità che emerge drammaticamente, smascherando il lato oscuro della confraternita e portando giustizia per Riley, dimostrando come l’apparenza possa spesso ingannare e nascondere terribili segreti.