Come la mettiamo adesso? Grande Fratello, Zeudi svela novità clamorose su Helena!

Zeudi Di Palma continua a essere protagonista di polemiche all’interno della casa del Grande Fratello. L’ex Miss Italia, entrata nel reality in un momento cruciale, ha scatenato un vero e proprio tumulto tra i concorrenti e il pubblico. Nonostante il sostegno di un ampio gruppo di fan che l’hanno portata fino alla finale, Zeudi deve affrontare anche una schiera di detrattori, sia all’interno che all’esterno della casa.





Tra le critiche mosse nei suoi confronti, c’è quella di essere entrata nel programma con un piano già stabilito e di aver studiato attentamente ogni concorrente, analizzando le loro vite e i loro trascorsi televisivi. Sebbene non ci sia nulla di intrinsecamente sbagliato in questo approccio, considerando che il Grande Fratello è una competizione, Zeudi ha sempre negato di aver preparato un copione. Tuttavia, sembra che a volte si tradisca da sola, come è accaduto recentemente.

Un fan del Grande Fratello ha segnalato su social media che Zeudi ha accidentalmente rivelato di sapere che Helena ha partecipato ad altri reality show. Durante una conversazione, ha affermato: “anche negli altri reality si è sempre comportata così”, per poi correggersi immediatamente dopo essersi resa conto dell’errore. Questo episodio ha alimentato le speculazioni secondo cui Zeudi avesse effettivamente studiato Helena prima di entrare nella casa.

La segnalazione ha avvalorato la tesi sostenuta da Helena Prestes, che sostiene che Zeudi l’abbia puntata sin dall’inizio. Un utente sui social ha commentato: “Lei ha una vera ossessione verso Helena”. Tuttavia, ci sono anche voci che minimizzano questa polemica, affermando che non sia certo un segreto che Helena abbia partecipato a programmi come L’Isola dei Famosi o Pechino Express, trasmissioni molto seguite e di dominio pubblico.

Il dibattito si concentra su un punto cruciale: sebbene la partecipazione di Helena a questi reality non sia un mistero, non tutti ne sono a conoscenza. Un telespettatore ha osservato: “Non è un segreto, ma non tutti lo sanno. Se la miss è informata su tutto di Helena, significa che l’ha studiata nei minimi dettagli, così da sapere come ingraziarsela e come attaccarla e distruggerla. Ma non aveva fatto i conti con l’intelligenza di Helena”.

Dopo la gaffe, Zeudi ha mostrato segni di nervosismo. Quando Chiara Cainelli le ha chiesto chi le avesse fornito tali informazioni, Zeudi ha risposto vagamente: “Me l’hanno detto”. Tuttavia, in un momento di confusione, ha affermato che fosse stata proprio Helena a rivelarglielo, il che ha ulteriormente complicato la situazione e alimentato i dubbi tra i fan.

La situazione si è fatta ancor più tesa quando i fan hanno iniziato a discutere le implicazioni di queste affermazioni. Molti si sono chiesti se Zeudi avesse realmente un piano per gestire le relazioni all’interno della casa, o se fosse semplicemente una coincidenza. La sua affermazione sulla conoscenza di Helena ha sollevato interrogativi su quanto fosse preparata e consapevole delle dinamiche del gioco.