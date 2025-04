Com’è oggi la “prima supermodella d’America”

Cheryl Tiegs, celebre come una delle prime supermodelle americane, conquistò il mondo 46 anni fa con un iconico poster in bikini rosa che fece il giro del mondo. Il suo volto è apparso sulle copertine di riviste prestigiose come Sports Illustrated, Vogue e Time, rendendola una vera e propria icona. Ma oltre alla carriera nella moda, Cheryl è diventata anche un’influente sostenitrice delle cause ambientali e si è dedicata alla promozione della salute e del benessere.





Curiosi di sapere com’è oggi? Ecco il suo incredibile percorso.

Oggi, a 77 anni, Cheryl ha iniziato la sua carriera da modella grazie al consiglio di un’amica che le suggerì di avere l’aspetto giusto per il settore. Iniziò partecipando a piccole sfilate di moda, con compensi modesti. Il grande salto avvenne a soli 17 anni, quando fu scelta da Glamour per un servizio fotografico che la proiettò immediatamente sotto i riflettori, garantendole fama internazionale. Da quel momento in poi, apparve sulle pagine delle più rinomate riviste, partecipando più volte alle edizioni di Sports Illustrated dedicate ai costumi da bagno, fino a essere inserita nella lista delle 100 donne più attraenti di tutti i tempi stilata da Men’s Health nel 2012.

Ripensando alla sua straordinaria carriera, Cheryl ha condiviso alcune riflessioni sui profondi cambiamenti avvenuti nel mondo della moda. Ai suoi tempi, le modelle non godevano della visibilità offerta oggi dai social media o da programmi come Entertainment Tonight. “Era tutto più legato al momento, e a me piaceva così,” ha dichiarato alla rivista Artful Living.

Negli anni ’80, Cheryl si avvicinò anche alla recitazione. Partecipò a serie TV di successo come Moonlighting e Just Shoot Me, e recitò anche in film come The Brown Bunny e Sharknado 4. Nonostante queste esperienze sul set, preferì concentrarsi su altri aspetti della sua vita, come le relazioni personali e la maternità. Cheryl si è sposata più volte ed è madre di tre figli, tra cui due gemelli nati da madre surrogata nel 2001.

Oltre alle passerelle e ai set cinematografici, Cheryl Tiegs si è sempre distinta per il suo impegno in campo ambientale. Ha utilizzato la sua notorietà per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi urgenti come il riscaldamento globale, sostenendo diverse iniziative per la conservazione dell’ambiente. La sua passione l’ha portata in luoghi remoti come l’Artico canadese e il Copper Canyon in Messico, per approfondire la sua conoscenza delle problematiche ambientali.

Nel 2016, suscitò polemiche criticando la scelta di Sports Illustrated di dedicare una copertina alla modella curvy Ashley Graham, affermando che quel tipo di immagine avrebbe potuto promuovere standard corporei non salutari. “Non mi piace che si parli di donne formose in termini glamour, perché secondo il Dr. Oz la circonferenza vita dovrebbe essere inferiore ai 90 cm, e io sono d’accordo,” dichiarò a E! News. “No, non credo sia salutare. Il suo viso è bellissimo. Bellissimo. Ma nel lungo periodo, non penso sia sano.”

Nel 2017, Cheryl chiarì ulteriormente la sua posizione, sottolineando come i media avessero esagerato le sue dichiarazioni: “In realtà, stavo solo cercando di difendere la salute di chi è troppo magro o di chi va all’estremo opposto,” spiegò. “Si tratta semplicemente di trovare il proprio equilibrio salutare. Tutto qui. Non la conosco, non so se è in salute o meno. Questo spetta a lei.”

Oggi, a 77 anni, Cheryl Tiegs continua a prendersi cura della propria salute e del proprio benessere, attribuendo la sua energia a pratiche come lo yoga, un’alimentazione equilibrata e la frequentazione di persone positive. Crede fermamente nell’importanza di restare attivi e ama dedicarsi alla lettura e trascorrere del tempo con amici che la sostengono.

Cheryl Tiegs resta amata non solo per la sua bellezza intramontabile, ma anche per il suo impegno come attivista, riuscendo a unire la sua immagine di supermodella leggendaria con una vita dedicata alle cause ambientali e alla promozione di uno stile di vita sano.