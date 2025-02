Con il bimbo di 3 anni nel carrello svuotano il negozio, nonna e papà scoperti dalle telecamere

Una famiglia insospettabile, un piano ingegnoso e un bottino importante: scopri come la polizia ha smascherato un furto in pieno giorno.





All’apparenza sembravano una famiglia normale, impegnata a fare la spesa con tanto di bambino di 3 anni nel carrello, ma dietro questa immagine si nascondeva un piano ben orchestrato per rubare merce da un negozio. È successo a Catania, dove la polizia ha denunciato un uomo, sua madre e un complice per furto aggravato, coinvolgendo persino il Tribunale dei minori.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Catania, il gruppo ha utilizzato la cosiddetta “tecnica del bimbo nel carrello”. L’uomo, un ventenne, insieme alla madre 50enne e al piccolo, ha messo in atto il furto in un negozio di casalinghi situato in un noto centro commerciale dell’Asse dei Servizi. Il bottino? Circa 500 euro in attrezzi da lavoro come smerigliatrici e trapani.

Il ruolo delle telecamere di sorveglianza

A far scattare l’allarme sono stati i titolari del negozio, che si sono accorti della sparizione di numerosi articoli dagli scaffali. La polizia ha quindi analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, scoprendo che ogni dettaglio del piano era stato immortalato.

Nei video si vede chiaramente come la nonna si occupasse di tenere d’occhio il nipotino e il carrello, mentre il padre nascondeva la refurtiva all’interno di una grossa scatola vuota da televisore, posizionata accanto al bambino per occultare gli oggetti rubati.

Un secondo tentativo fallito

Non contento del primo colpo riuscito, il ventenne è tornato nello stesso negozio appena 24 ore dopo, questa volta accompagnato da un complice. In questa occasione, ha optato per rubare merce meno voluminosa, nascondendola nelle tasche del giubbotto. Tuttavia, anche questo secondo tentativo non è passato inosservato alle telecamere.

I tre sono stati denunciati per furto aggravato, ma la presenza del bambino ha complicato ulteriormente la vicenda. Il caso è stato segnalato al Tribunale dei minori, che dovrà valutare eventuali provvedimenti riguardanti la potestà genitoriale del piccolo.