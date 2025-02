Conferenza stampa di Sanremo: Carlo Conti abbandona la sala dopo l’annuncio di Benigni come ospite

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025, in programma venerdì 14 febbraio, si preannuncia ricca di emozioni, sorprese e momenti indimenticabili. Alla conduzione, il veterano Carlo Conti sarà affiancato dal cantautore Mahmood e dalla brillante comica Geppi Cucciari, una coppia che promette un mix perfetto di ironia e intensità.





La serata sarà dedicata ai duetti dei 29 artisti in gara, un momento sempre molto atteso dal pubblico. Sul Suzuki Stage allestito in piazza Colombo, invece, si esibiranno Benji & Fede, pronti a conquistare il cuore dei fan con le loro performance live. E come ciliegina sulla torta, il grande Roberto Benigni sarà ospite d’onore: “Un sogno che si realizza”, ha dichiarato Carlo Conti in conferenza stampa.

Non sono mancati momenti di curiosità durante la conferenza stampa. Alla domanda su un possibile ritorno di Amadeus in Rai, Marcello Ciannamea, direttore del Prime Time Rai, ha risposto: “Se Amadeus volesse tornare, le porte della Rai sarebbero sempre aperte per lui”. Tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi sul futuro della conduzione del Festival dopo i due anni di Carlo Conti.

Geppi Cucciari ha raccontato le sue emozioni alla vigilia della co-conduzione: “Provo un’ingombrante emozione. Ho il desiderio di non deludere chi mi guarda, in primis me stessa”. La comica ha anche scherzato su una domanda provocatoria riguardante Giorgia Meloni: “Un bacio? Lo mando con il braccio di Elodie”. Sul rapporto con Mahmood, ha aggiunto: “Abbiamo scoperto di avere un’alchimia naturale. Sono felice di condividere questa esperienza con lui”.

Per Mahmood, questa partecipazione al Festival rappresenta una nuova sfida. Ha ricordato i suoi esordi nel 2016, quando si iscrisse a Sanremo senza etichetta discografica: “Devo cercare di essere spontaneo e non dire troppe cavolate”. Il cantante si è detto emozionato di vivere questa esperienza accanto a Geppi Cucciari e Carlo Conti.

Il caso della collana di Tony Effe

Un piccolo caso mediatico ha animato la vigilia della serata: il rapper Tony Effe si è lamentato per la richiesta della produzione di togliere una collana prima dell’esibizione. Secondo il regolamento del Festival, gli artisti non possono indossare accessori che possano essere associati a marchi o loghi riconoscibili. Marcello Ciannamea ha spiegato: “Ci sono norme precise per evitare pubblicità indiretta”.

Sanremo 2025 continua a essere un evento che unisce musica, spettacolo e momenti di riflessione. Con una scaletta ricca di duetti emozionanti, ospiti straordinari e conduttori carismatici come Carlo Conti, Mahmood e Geppi Cucciari, la quarta serata promette di essere uno degli appuntamenti più memorabili di questa edizione.