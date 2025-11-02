Consigliere della Lega vittima di una violenta aggressione da parte di un immigrato che lo ha riconosciuto





Salvatore Sibilla, capogruppo della Lega nel Quartiere 1 di Firenze, è stato vittima di un’aggressione oggi alle 11:30. L’incidente è avvenuto mentre si trovava all’interno della sua automobile. Un migrante, riconoscendolo, si sarebbe avvicinato al veicolo e lo ha aggredito fisicamente. Secondo quanto riportato dalla Lega per Salvini Premier, Sibilla, nel tentativo di allontanare l’aggressore, è sceso dall’auto, accorgendosi solo in un secondo momento di avere il sopracciglio ferito a causa del colpo ricevuto. Dopo l’aggressione, si è recato al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie.





L’episodio ha suscitato una forte reazione da parte della segreteria provinciale della Lega, che ha espresso solidarietà a Sibilla, definendo l’accaduto “un atto grave e inaccettabile in una città libera e democratica come Firenze”. Sibilla è un esponente politico noto, avendo anche partecipato alle elezioni regionali in Toscana. Nella sua dichiarazione, ha affermato: “In questi anni da Consigliere ho avuto modo di segnalare realtà abusive, attraverso atti e denunce, temo che questa aggressione nasca da quegli ambienti che spesso denuncio”. Il capogruppo ha evidenziato come l’incidente lo abbia colpito profondamente, rivelando anche che l’aggressore ha lanciato invettive specifiche riguardo alla sua attività di Consigliere del Centro Storico.

Sibilla ha sottolineato la sua determinazione, affermando: “Non mi lascerò intimidire da chi pensa di poter usare la violenza per mettere a tacere chi combatte per la legalità e il rispetto delle regole”. Ha inoltre annunciato che presenterà tutte le denunce necessarie, riponendo la sua fiducia negli organi competenti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto.

La segreteria provinciale della Lega di Firenze ha espresso la propria vicinanza a Sibilla, condannando fermamente l’aggressione. Il segretario provinciale, Federico Bussolin, ha dichiarato: “Desidero manifestare la massima solidarietà a Salvatore Sibilla, vittima di un’aggressione vile e inaccettabile. Sibilla è una persona che mette la faccia in ciò che dice e fa, portando avanti con coraggio battaglie di legalità e trasparenza”. Bussolin ha inoltre auspicato una solidarietà trasversale da parte di tutte le forze politiche, sottolineando che “questo non è purtroppo un caso isolato”. Ha ribadito che in una città libera e democratica come Firenze, la violenza non deve essere tollerata.

La Lega di Firenze ha concluso il proprio comunicato sottolineando l’importanza di proteggere chi rappresenta le istituzioni e garantire la sicurezza di coloro che, come Sibilla, svolgono con impegno e coraggio la loro attività politica sul territorio. L’aggressione a Sibilla mette in luce un tema preoccupante riguardo alla sicurezza degli esponenti politici e il clima di tensione che può esistere in contesti di forte polarizzazione.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di garantire un ambiente di rispetto e legalità per tutti i cittadini, in particolare per coloro che ricoprono ruoli di rappresentanza. La reazione della Lega e la solidarietà espressa nei confronti di Sibilla evidenziano la gravità della situazione e la necessità di affrontare con serietà questi atti di violenza.



