Conte perde la calma: prima farfuglia, poi inscena lo show quando una giornalista lo incalza sul caso Fico in Campania





In Campania, la sinistra è certa di ottenere una vittoria elettorale. Tuttavia, quando i loro leader vengono interrogati su questioni delicate, mostrano segni di disagio. Un esempio emblematico è rappresentato da Giuseppe Conte, che sostiene il candidato del suo partito, il Movimento Cinque Stelle. All'ex avvocato del popolo è stato richiesto un parere in merito alla presenza di individui considerati "impresentabili" nelle liste elettorali campane. La sua risposta è stata immediata e decisa.





“Esistono nomi che contraddicono i valori del Movimento Cinque Stelle?”, ha chiesto una giornalista. “Beh, diciamo che i nomi che lei ipotizza siano passati alla destra. Per fortuna”, ha replicato Conte. “Non credo”, ha insistito il giornalista. “Se li hanno acquisiti, noi gli auguriamo ogni bene”, ha ribadito Conte. Successivamente, ha manifestato irritazione: “Mi scusi, mi ha posto una domanda. Se desidera, risponderò. Le prego di ripetere la domanda e di esprimerla lei stessa. In tal caso, le fornirò una risposta”.

In un secondo tentativo, la giornalista ha chiesto: “Le dicevo che ci sono nomi anche nelle liste a sostegno di Fico. Questi nomi violano i vostri valori?”. La risposta di Conte è stata: “Esattamente. Le sto dicendo che i nomi impresentabili sono passati alla destra. Se li hanno acquisiti, noi li abbiamo ceduti con piacere. Fin dall’inizio, abbiamo affermato che Fico avrebbe tutelato il Movimento Cinque Stelle, in particolare per quanto riguarda i candidati, garantendo un livello significativo di legalità ed etica pubblica. Hanno scelto un percorso diverso, il che ha semplificato notevolmente il nostro compito. Grazie”.

