Corona replica a De Laurentiis: “Vuole 600mila euro, ma io andrò in galera. Perché non un duello tra uomini?”





Il programma CartaBianca, condotto da Bianca Berlinguer, continua a essere un palcoscenico di accesi dibattiti e polemiche. Nella recente puntata, oltre al vivace confronto tra Andrea Scanzi e Bruno Vespa, un altro momento di tensione ha visto protagonista Mauro Corona, il quale ha parlato della sua battaglia legale contro Aurelio De Laurentiis, il noto presidente del Napoli.





Durante la trasmissione, Corona ha rivelato di aver ricevuto una comunicazione dal tribunale in merito alla richiesta di risarcimento avanzata da De Laurentiis. “Mi è arrivata una comunicazione dal tribunale. De Laurentiis mi ha chiesto 600 mila euro di danni, andrò in galera e bòn”, ha affermato Corona con il suo tipico tono ironico ma amaro. Tuttavia, dietro questa battuta si nasconde una profonda frustrazione, come dimostra la sua successiva osservazione: “Io lavoravo già con lei, ma i soldi li chiede solo a me?”, rivolgendo la domanda a Bianca Berlinguer. Questa disputa legale, iniziata nel gennaio 2024, ha visto Corona discutere della questione anche in precedenti apparizioni televisive. Berlinguer ha commentato la situazione dicendo: “Pensavo che le cose si sarebbero fermate. Invece, effettivamente la vicenda va avanti. Vedremo come va a finire”.

La querela di De Laurentiis ha origine da alcune dichiarazioni fatte da Corona durante la pandemia di Covid-19. In quell’occasione, lo scrittore e Berlinguer avevano accusato il presidente del Napoli di essersi presentato a una festa della Lega Calcio nonostante avesse la febbre alta. Un’accusa che De Laurentiis ha preso molto sul serio, decidendo di intraprendere un’azione legale per difendere la propria reputazione. Corona, da parte sua, ha definito la querela “ridicola”, esprimendo incredulità per il fatto che un uomo potente come De Laurentiis possa prendersela con “un poveraccio come me”.

In un momento di provocazione, Corona ha lanciato una sfida retorica: “Se è un uomo nobile del sud, perché non mi sfida a duello? Oggi ti querelano perché chiedono soldi e i famigerati danni morali. Molte persone, se si guardano allo specchio, dovrebbero chiedere i danni morali a sé stessi”. Queste parole hanno suscitato reazioni sia in studio che tra il pubblico, mettendo in luce la tensione esistente tra i due protagonisti della vicenda.

La questione legale ha avuto un impatto significativo sulla vita di Corona, il quale, in passato, aveva minacciato di abbandonare la televisione a causa della querela. Nonostante ciò, il suo legame con il programma di Bianca Berlinguer sembra continuare, nonostante le difficoltà legate alla causa legale. La situazione rimane tesa e incerta, con Corona che esprime il desiderio di vedere una risoluzione a questa vicenda che lo ha coinvolto per così lungo tempo.

La comunità dei fan di Corona ha espresso solidarietà nei suoi confronti, mentre i sostenitori di De Laurentiis difendono il diritto del presidente del Napoli di proteggere la propria immagine e reputazione. Questo caso ha sollevato interrogativi più ampi riguardo al confine tra libertà di espressione e responsabilità legale, un tema che continua a generare dibattiti accesi nella società contemporanea.



