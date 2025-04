Cortina, ritrovato senza vita il ristoratore Carlo Orlandi: era scomparso ieri mattina da casa

Il corpo di Carlo Orlandi, un uomo di 58 anni residente a Cortina d’Ampezzo, è stato ritrovato privo di vita in località Landries, dopo che non si avevano più sue notizie dalla mattina precedente. Orlandi era uscito a piedi dalla sua abitazione situata in località Gilardon il giorno di Pasqua, alle 8 del mattino, senza mai farvi ritorno.





Preoccupati per la sua assenza, i familiari hanno contattato i Carabinieri della compagnia di Cortina, che hanno immediatamente avviato le procedure per la ricerca delle persone scomparse. Il timore principale era che Orlandi si fosse perso nei boschi o lungo uno dei numerosi sentieri montani che caratterizzano la zona. Considerando la complessità del territorio e il trascorrere del tempo, nel pomeriggio è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Belluno, che sono arrivati con una squadra specializzata nelle operazioni di soccorso in ambiente montano.

Insieme ai Vigili del Fuoco, anche i volontari del Soccorso Alpino hanno partecipato alle ricerche, setacciando le aree impervie e i pendii intorno a Cortina. Nonostante gli sforzi congiunti, il corpo di Orlandi è stato ritrovato solo nel pomeriggio di ieri, portando a una conclusione tragica le operazioni di ricerca.

Carlo Orlandi era una figura ben nota nella comunità ampezzana, riconosciuto non solo per la sua attività imprenditoriale, ma anche per il suo coinvolgimento nella vita sociale del paese. Gestiva il ristorante Beppe Sello in località Cianzopè, lungo la strada per il passo Falzarego. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto significativo nella comunità locale, dove era apprezzato sia come imprenditore che come membro attivo della società.

La notizia del ritrovamento del corpo di Orlandi ha suscitato profonda tristezza tra i residenti di Cortina d’Ampezzo, che si erano mobilitati per cercare di ritrovarlo. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, esprimendo solidarietà e cordoglio per la perdita di un uomo considerato un pilastro della vita locale.

Le circostanze della morte di Orlandi sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Sebbene al momento non siano stati resi noti dettagli specifici, si continua a investigare per fare chiarezza su quanto accaduto. La comunità attende ulteriori aggiornamenti, mentre si prepara a rendere omaggio alla memoria di Carlo Orlandi.

La tragica scomparsa di Orlandi sottolinea l’importanza di una pronta risposta e collaborazione tra le forze dell’ordine e i servizi di soccorso in situazioni di emergenza. L’impegno dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino è stato fondamentale nel tentativo di ritrovare Orlandi e nel garantire la sicurezza in un territorio complesso come quello montano.