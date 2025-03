“Cosa è realmente accaduto”. Confronto e rivelazioni tra Helena e Zeudi, l’ex Miss e le sue amiche svelano i particolari.

La notte scorsa, dopo la trasmissione del Grande Fratello, la Casa è stata teatro di una vivace discussione tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le due modelle hanno avuto un acceso confronto, caratterizzato da urla e insulti, scaturito da un gesto che Zeudi avrebbe compiuto. Mentre la regia inquadrava la camera da letto, le urla di Helena sono risuonate dalla cucina: “Sfigata sei tu e non buttarmi l’acqua addosso!”, ha esclamato rivolgendosi a Zeudi.





Il primo a intervenire è stata Chiara Cainelli, che ha urlato: “Helena, vai a dormire subito, per favore smettila! E poi non ti permettere mai più. Non ti avvicinare a me, non ti devi avvicinare.” Helena, visibilmente arrabbiata, ha spiegato la situazione: “È stata Zeudi, non Shaila! Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sue mani, non ho visto bene, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Se mi ha chiesto scusa? NO! Mi ha detto ‘tu mi hai provocata’ e non ha chiesto perdono.”

Successivamente, Shaila, Zeudi e Chiara hanno cercato di chiarire la situazione, discutendo della lite con Helena. Shaila ha affermato che ci sono stati degli schizzi d’acqua, ma ha anche precisato: “Io vi dico sempre di non risponderle, di non reagire, perché lei provoca e non aspetta altro che una reazione. La cosa degli schizzi d’acqua è stata di cattivo gusto ed è anche un gesto brutto proprio da vedere. Però non è che deve fare mea culpa. Siamo anche esauriti, come viene giustificata lei che è esaurita, lo siamo anche noi. Una contro tre o tre contro una non cambia nulla.”

Nel frattempo, Zeudi ha spiegato: “Amo ma quale sputi in faccia? Zero! Stavamo parlando io e Chiara, io mi stavo lavando i denti, a un certo punto le faccio capire che mi dovevo avvicinare al lavandino per buttare l’acqua che avevo in bocca. Io semplicemente ho gettato fuori il dentifricio con l’acqua che avevo in bocca, come tutti gli esseri umani e poi ho scosso lo spazzolino. Helena a quel punto si è girata arrabbiata verso di me e mi ha detto ‘ma come ti permetti, cosa fai mi sputi in faccia?!’”

Concludendo la sua versione, Zeudi ha affermato: “Amo per uno schizzetto! Io non credo nemmeno gli sia arrivato uno schizzo. Ma anche se fosse successo mica l’ho fatto apposta. Magari le è arrivato un suo schizzo, visto che anche lei si stava lavando i denti in quel momento. Ma sta bene con la testa questa ragazza? Da arrivare uno schizzo a quello che ha detto lei c’è una bella differenza. Sono due cose molto diverse. Io per uscire da quella situazione ho detto ‘sarò un cammello’, non mi è venuto di dire lama.”

La tensione tra le due modelle ha suscitato l’interesse del pubblico e ha messo in evidenza le dinamiche complesse all’interno della Casa. Le discussioni, spesso accese, rivelano non solo le personalità dei concorrenti, ma anche le sfide emotive che affrontano in un ambiente così ristretto e sotto costante osservazione.

In questo contesto, le parole di Helena e Zeudi riflettono la frustrazione di chi vive in un ambiente competitivo e le pressioni che derivano dalla visibilità mediatica. La lite ha messo in luce come piccoli gesti possano scatenare reazioni sproporzionate, in un clima già teso.

Il pubblico del Grande Fratello continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, chiedendosi come si risolverà il conflitto tra Helena e Zeudi e quali conseguenze avrà per il resto del gruppo. La tensione tra i concorrenti, alimentata da incomprensioni e malintesi, è un elemento ricorrente nel reality show, che spesso porta a situazioni esplosive.