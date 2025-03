“Cosa ha fatto Tommaso dopo l’uscita?”: il momento di tensione al Grande Fratello tra negazioni e rivelazioni inaspettate!

Pochi giorni dopo la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha deciso di voltare pagina in modo netto e contemporaneo: ha rimosso dal suo profilo Instagram ogni riferimento alla sua esperienza nel programma. L’idraulico toscano ha cancellato tutti i post legati al reality e ha smesso di seguire diversi ex coinquilini, tra cui nomi noti come Luca Giglio, Shaila Gatta, Amanda Lecciso, Zeudi Di Palma, Pamela Petrarolo, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e persino Alfonso Signorini.





Questo gesto non è passato inosservato e ha immediatamente acceso un acceso dibattito tra gli utenti. Il “defollow party” di Franchi ha generato commenti contrastanti, con alcuni che lo difendevano e altri che lo criticavano. “Ha fatto bene, via i falsi che gli parlavano dietro”, ha scritto un sostenitore. Altri utenti hanno ironizzato sulla situazione: “Faceva l’amico di tutti in casa, ora prende coraggio”. Tuttavia, ci sono stati anche commenti di approvazione: “Ha capito chi vale davvero, ha tenuto solo i migliori”.

La questione è emersa in modo evidente durante la semifinale del reality, quando Alfonso Signorini ha affrontato Tommaso in diretta. “Tommaso, mi dicono che hai tolto il segui a tutti gli ex concorrenti che sono qui con te. È vero?” ha chiesto il conduttore. Franchi ha cercato di minimizzare la situazione, affermando: “Non a tutti. Ho semplicemente lasciato quelli con cui ho legato davvero”.

Tuttavia, Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di rivelare un particolare decisivo: “Hai tolto il follow anche a me”. In quel momento, il silenzio in studio è diventato palpabile. Visibilmente imbarazzato, Tommaso ha tentato di negare: “Ma no, Alfonso… ma va!”. Ma il conduttore era ben preparato e ha risposto: “Guarda che ho controllato oggi pomeriggio. Non mi segui più, è ufficiale”. A questo punto, Franchi non ha potuto fare altro che ammettere la verità, cercando di giustificarsi con una risposta che oscillava tra l’imbarazzo e la diplomazia: “Sai perché? Perché ti devo ancora conoscere bene. Dobbiamo fare un po’ più amicizia”.

Questa giustificazione ha suscitato qualche sorriso in studio, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sincerità delle relazioni instaurate all’interno della casa. Dopo mesi di convivenza forzata e dinamiche spesso influenzate dalle telecamere, Tommaso sembra aver tracciato un confine netto tra il mondo del reality e la sua vita reale. Che si tratti di una scelta ponderata o di un gesto impulsivo, è chiaro che Tommaso Franchi ha voluto comunicare che per lui il gioco è finito e che ora intende ricominciare da zero (o quasi) anche sui social media.

La decisione di Franchi di rimuovere i legami virtuali con i suoi ex compagni di avventura potrebbe essere vista come un tentativo di distaccarsi da un’esperienza che, sebbene intensa, è ora alle spalle. La sua azione ha sollevato molte domande su come i concorrenti del Grande Fratello gestiscano le relazioni una volta terminato il programma e sulle reali amicizie formate durante la permanenza nella casa.