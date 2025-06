Cosa sappiamo sulla morte di Matteo Formenti, il bagnino al centro dell’annegamento del bambino di 4 anni

Sono ancora frammentarie le informazioni sulla tragica scomparsa di Matteo Formenti, un uomo di 37 anni il cui corpo è stato rinvenuto mercoledì 25 giugno 2025 a Cologne, in provincia di Brescia. Formenti, che lavorava come bagnino presso il parco acquatico Tintarella di Luna a Castrezzato, era stato coinvolto in un episodio drammatico avvenuto pochi giorni prima: un bambino di quattro anni era caduto in acqua e, nonostante i soccorsi, è deceduto in ospedale dopo due giorni.





Il tragico incidente che ha coinvolto il bambino si è verificato venerdì scorso. Il piccolo si trovava in piscina con il padre quando, per ragioni ancora da chiarire, è finito in acqua. Nonostante sia stato immediatamente recuperato e trasportato in ospedale, il bambino non ce l’ha fatta ed è morto dopo due giorni. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo, e le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri di Chiari, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Nel frattempo, la scomparsa di Matteo Formenti ha gettato ulteriore ombra sulla vicenda. L’uomo, nato nel 1988 e residente a Chiari, era stato dichiarato disperso dalla sua famiglia, che aveva presentato denuncia alle autorità. Anche gli amici avevano lanciato diversi appelli sui social media per ritrovarlo. Tuttavia, nella giornata di ieri, è stato trovato un corpo che, in seguito a verifiche, è stato identificato come quello di Formenti. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un suicidio.

Da quando è stata resa nota la sua scomparsa, sono emersi dettagli che suggeriscono un possibile collegamento tra la morte del bambino e quella di Formenti. Fonti locali riportano che la Procura avrebbe iscritto nel registro degli indagati alcune persone in relazione al decesso del piccolo. Tra queste ci sarebbe stato proprio Matteo Formenti, a cui sarebbe stato sequestrato il cellulare per ulteriori accertamenti. Tuttavia, queste informazioni non sono ancora state confermate ufficialmente.

Resta alta l’attenzione sulla vicenda, mentre si attendono sviluppi dalle indagini per chiarire i contorni di due tragedie che hanno sconvolto la comunità locale.