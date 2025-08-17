“Così è morto Baudo”: su Wikipedia in inglese spunta una causa choc. Famiglia tace





Roma, 16 agosto 2025 – La morte di Pippo Baudo, avvenuta all’età di 89 anni, ha scosso profondamente il panorama televisivo italiano e il pubblico affezionato. Il conduttore, noto per la sua carriera longeva e per essere uno dei volti più amati della televisione, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di molti. Tuttavia, la famiglia ha scelto di mantenere il massimo riserbo riguardo alle cause del decesso, alimentando interrogativi e speculazioni.





Fonti non ufficiali avevano suggerito che Baudo stesse combattendo una malattia debilitante, ma nessuna informazione confermata è stata rilasciata. La mancanza di dettagli ha portato a un acceso dibattito sulle reali condizioni di salute del conduttore, con voci che si sono diffuse rapidamente. Tra le notizie circolate, una in particolare ha destato confusione: sulla pagina inglese di Wikipedia è comparsa la notizia di un infarto come causa della morte, ma tale informazione non è presente nella versione italiana e non è supportata da fonti attendibili, inclusa l’agenzia Ansa, la quale non ha menzionato problemi cardiaci.

Nel corso degli anni, Pippo Baudo aveva affrontato diverse fake news riguardanti la sua salute. Nel 2023, rispondendo ironicamente a un articolo del Messaggero, aveva dichiarato: “Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene,” smontando le voci di un presunto infarto. Anche durante il lockdown del 2020, il conduttore aveva commentato le notizie false sul suo stato di salute, affermando: “Faccio le corna, succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me,” in un’intervista all’Adnkronos. Sebbene ci siano state segnalazioni di ricoveri d’urgenza, l’unico episodio confermato riguardava controlli di routine e un intervento per il ginocchio in una clinica di Roma.

L’ultima apparizione pubblica di Baudo risale a settembre 2024, in occasione della festa per i 90 anni di Pier Francesco Pingitore. Durante l’evento, il conduttore è apparso in sedia a rotelle, ma con un sorriso che ha rassicurato amici e colleghi, contribuendo a rinnovare le speculazioni sulle sue condizioni di salute.

Domenica 17 agosto, è stata allestita una camera ardente privata presso il Campus Biomedico di Roma, dove Baudo ha trascorso i suoi ultimi giorni. Inoltre, è prevista una seconda camera ardente nella sede Rai di via Teulada, per consentire al pubblico e agli esponenti del mondo dello spettacolo di rendere omaggio a un’icona della televisione italiana.

I funerali di Pippo Baudo si svolgeranno mercoledì 20 agosto a Militello in Val di Catania, il suo paese natale. Questo evento segnerà la conclusione di una vita dedicata allo spettacolo e alla comunicazione, un percorso che ha influenzato generazioni di telespettatori e artisti.

Nel corso della sua carriera, Baudo ha saputo conquistare il cuore del pubblico con il suo carisma e la sua abilità nel condurre programmi di successo. La sua presenza in televisione ha segnato un’epoca, e la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo. La comunità televisiva e i fan si uniscono nel ricordo di un uomo che ha saputo innovare e intrattenere, lasciando un’eredità duratura.



