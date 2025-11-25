Se l’Europa si sente così esclusa dalla diplomazia tra USA e Russia, invece di restare a guardare dovrebbe davvero costruire un proprio dialogo con Mosca. Ma niente, continua a rifiutare questa strada.
Ancora una volta, l’Europa si fa del male da sola.
Ha perso completamente la bussola sulla diplomazia. L’unica cosa che riesce a fare, ormai, è buttare miliardi di euro negli armamenti.
Da dove la guardo io, l’ostinazione dei leader europei contro un accordo di pace non ha senso.
Pensano davvero che andare avanti con la guerra salverà l’Ucraina? Sono fuori strada.
Questa idea non solo non regge, ma rischia solo di mandare al massacro altri ucraini. È folle.
E poi, diciamolo, Merz e Von der Leyen sono interessati solo a riarmare la Germania. Macron si sente il nuovo Napoleone. Starmer — o magari i servizi inglesi — sembra ancora credere nell’Impero britannico. L’Ucraina? Alla fine, non gliene importa niente a nessuno.
Ecco perché vogliono che la guerra continui.
Lo ripetono da sempre: non gliene importa nulla dell’Ucraina.
Se davvero ci tenessero, la salverebbero dalla guerra, non dalla pace.
Questi atteggiamenti sono una metastasi da estirpare subito.
È ora di demolire definitivamente un tabù: l’Unione Europea, oggi, è davvero un pericolo.
