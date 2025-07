Cristiano Ronaldo esprime il proprio dolore per la tragica scomparsa di Diogo Jota e del fratello André, vittime di un incidente che ha colpito il calcio portoghese

La notizia della morte di Diogo Jota, calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese, insieme al fratello André, ha scosso profondamente il mondo dello sport. Tra le tante reazioni, quella di Cristiano Ronaldo è stata particolarmente sentita. Il campione portoghese ha condiviso sui social un messaggio di dolore e incredulità per la perdita di un compagno di squadra e amico.





“Non ha senso”, sono le parole con cui Ronaldo ha iniziato il suo messaggio, esprimendo lo stato d’animo di chi fatica ad accettare una tragedia così improvvisa. Appena un mese fa, i due calciatori avevano condiviso la gioia di vincere insieme la Nations League, battendo la Spagna ai rigori. Ora, la notizia dell’incidente stradale in cui Diogo Jota e suo fratello hanno perso la vita lascia sgomento e tristezza.

Il messaggio di Ronaldo si fa ancora più toccante quando ricorda che Diogo Jota si era appena sposato. “Ti eri appena sposato”, ha scritto il cinque volte Pallone d’Oro, riferendosi alle nozze celebrate il 22 giugno scorso con Rute Cardoso. Le immagini della cerimonia, che mostrano la coppia felice insieme ai tre figli, rendono ancora più dolorosa la consapevolezza della perdita.

“Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli… sono vicino a loro con tutto il cuore e mi auguro che abbiano tutta la forza del mondo”, ha aggiunto Cristiano Ronaldo, rivolgendosi ai familiari della vittima. Infine, ha concluso con un ultimo saluto: “So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André, ci mancherete tutti”.

La tragedia ha suscitato commozione non solo nel mondo del calcio, ma anche tra le istituzioni portoghesi. Il Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ha espresso il proprio cordoglio definendo la scomparsa di Diogo Jota e del fratello una “perdita che ha rattristato tutto il popolo portoghese”. In una breve dichiarazione, ha aggiunto: “Le mie più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi per una perdita che ha sconvolto tutto il popolo portoghese”.

L’incidente che ha coinvolto i due fratelli rappresenta una ferita profonda per il calcio internazionale. Diogo Jota, noto per il suo talento e la sua dedizione, era considerato uno dei punti di riferimento della nazionale portoghese e del Liverpool. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto non solo tra i tifosi, ma anche tra i colleghi e gli amici che lo conoscevano da vicino.

Il cordoglio espresso da Cristiano Ronaldo è solo uno dei tanti messaggi arrivati da tutto il mondo del calcio. Le parole del campione sottolineano quanto fosse speciale il legame tra lui e Diogo Jota, non solo come compagni di squadra, ma anche come amici. La tragedia ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante apprezzare ogni momento.

Anche Wimbledon, in segno di rispetto per la scomparsa di Diogo Jota, ha deciso di permettere ai tennisti di infrangere una delle sue regole più rigide. Questo gesto dimostra quanto l’impatto della tragedia abbia travalicato i confini sportivi, toccando profondamente persone in ogni parte del mondo.

La scomparsa di Diogo Jota e del fratello André sarà ricordata come uno dei momenti più tristi nella storia recente del calcio portoghese. Mentre il mondo dello sport si stringe attorno alla famiglia delle vittime, rimane vivo il ricordo di un atleta che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi con il suo talento e la sua umanità.