Cristina D’Avena: “Ho trovato un mio ex con la mia migliore amica. Il mio rimpianto più grande? Aver lasciato la recitazione”

Durante la recente puntata del programma televisivo “Obbligo o Verità”, trasmesso lunedì 14 aprile su Rai2 e condotto da Alessia Marcuzzi, Cristina D’Avena ha condiviso alcuni aspetti personali della sua vita. La cantante, nota per le sigle dei cartoni animati, ha accettato di raccontare alcuni segreti, rispettando il format del programma che prevede la sincerità assoluta.





Uno dei momenti più significativi dell’intervista è stato quando Cristina D’Avena ha parlato di un episodio imbarazzante vissuto con un suo ex fidanzato. Ha confessato di averlo scoperto con la sua migliore amica, un’esperienza che ha definito “imbarazzantissima” e che le ha causato diversi problemi. Cristina ha spiegato: “Ho scoperto un mio ex fidanzato con la mia migliore amica. E questa è una cosa imbarazzantissima che mi ha creato dei problemi. Non posso fare il nome però considera che è imbarazzante anche per me, perché ero un personaggio pubblico, le persone mi conoscevano. Quindi mi dicevano: ‘Ma per caso il tuo fidanzato…l’ho intravisto…’. E io: ‘Ma state scherzando?'”. Nonostante questo, ha chiarito che attualmente è molto felice in amore e profondamente innamorata, pur preferendo mantenere la riservatezza sui dettagli della sua relazione.

Nel corso dell’intervista, Cristina D’Avena ha anche rivelato il personaggio dei cartoni animati che detesta. Ha dichiarato senza esitazione: “L’orsetto lavatore Rascal. A me non piaceva per niente, non mi piaceva neanche la sigla non so perché. Invece amavo tantissimo Licia. Candy Candy? Preferivo Terence a Anthony. A me piacciono i belli e dannati, quelli troppo sdolcinati non mi sono mai piaciuti”. Inoltre, ha menzionato che la sigla di “Occhi di gatto” è ideale per i momenti di intimità.

Un altro aspetto toccante dell’intervista è stato il suo rimorso più grande. Cristina ha raccontato di aver ascoltato una persona pettegola che le aveva parlato male di una sua amica, convincendola erroneamente della sua slealtà. Ha detto: “Il mio più grande rimorso è che ho ascoltato una persona un po’ pettegola, che mi aveva parlato male di una mia amica, dicendo che non era un’amica fidata, che non mi voleva bene. Io sono una persona pura e che assorbe molto. All’inizio ci ho creduto. Sono andata dalla mia amica e gliene ho dette di tutti i colori. Ma non era vero. Ho perso questa carissima amica a causa di una pettegolona. Ho fatto uno sbaglio.”.