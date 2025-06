Da Chiara Ferragni ad Alessia Marcuzzi, impazzano i bikini doppi: la moda dell’estate 2025

L’estate 2025 ha ufficialmente preso il via, e con essa anche i trend della moda mare che stanno spopolando tra le celebrità. Sui social network, le immagini di vacanze al mare e outfit estivi sono ormai all’ordine del giorno, offrendo uno spunto sulle tendenze più in voga della stagione. Tra queste, emerge un nuovo protagonista: il bikini “doppio”, reso celebre da icone di stile come Chiara Ferragni e Alessia Marcuzzi.





Questo particolare modello di costume da bagno sta attirando l’attenzione per il suo design innovativo. Apparentemente composto da due strati sovrapposti, in realtà si tratta di un unico pezzo, progettato per creare un effetto trompe-l’œil. Il top del bikini presenta un ampio profilo nero che simula la presenza di due indumenti distinti, mentre gli slip sono caratterizzati da doppi laccetti laterali. Anche in questo caso, però, il capo è unico: il gioco di colori e tagli dà l’illusione di due slip sovrapposti.

Il trend del costume “doppio” si inserisce in una corrente più ampia che ha conquistato il mondo della moda negli ultimi mesi: il trompe-l’œil. Questa tecnica, già utilizzata in abiti e accessori di brand di alta moda come Prada e Balenciaga, consiste nel creare illusioni ottiche attraverso stampe e disegni. Per esempio, maglioni con colletti disegnati o body con dettagli stampati che imitano lingerie. Nel caso dei costumi da bagno, l’effetto viene ottenuto grazie a profili a contrasto e combinazioni di colori audaci come bianco e turchese o rosso.

Le immagini condivise sui social da Chiara Ferragni e Alessia Marcuzzi hanno rapidamente catturato l’attenzione degli appassionati di moda. Entrambe le star hanno sfoggiato lo stesso modello di bikini bianco e nero, dimostrando come questo capo riesca a valorizzare le forme attraverso giochi di linee e colori. Il design non si limita a seguire il corpo, ma lo ridisegna, creando un effetto visivo accattivante.

Questa tendenza non si limita ai bikini: anche i costumi interi seguono la stessa filosofia, proponendo motivi geometrici e dettagli grafici che esaltano la silhouette. I modelli in colorblock, che combinano tonalità intense con nuance neutre, sono un altro esempio di come il trompe-l’œil stia rivoluzionando il settore della moda mare.

Il successo del bikini “doppio” non è casuale. Oltre a essere esteticamente accattivante, rappresenta un’evoluzione del concetto di costume da bagno, trasformandolo in un capo che non si limita alla funzionalità ma diventa un vero e proprio elemento di stile. Questo trend riflette anche una crescente attenzione verso i dettagli e la sperimentazione, caratteristiche sempre più apprezzate dai consumatori.

L’estate 2025 si preannuncia dunque all’insegna dell’originalità e dell’innovazione. Grazie a figure influenti come Chiara Ferragni e Alessia Marcuzzi, il bikini “doppio” è destinato a diventare un must-have per chi desidera distinguersi con un look unico e sofisticato.