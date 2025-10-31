



Quasi 100.000 uomini ucraini in età da combattimento hanno lasciato il Paese negli ultimi due mesi dopo che Volodymyr Zelensky ha allentato le regole di partenza, secondo i nuovi dati.





La guardia di frontiera polacca ha dichiarato che 99.000 uomini ucraini di età compresa tra i 18 e i 22 anni hanno attraversato la frontiera – la principale via d’uscita dal Paese – da quando le norme per garantire che Kiev avesse abbastanza soldati sono state allentate alla fine di agosto.

In confronto, l’intero esercito britannico ha circa 70.000 effettivi.

Circa 45.300 uomini ucraini di età compresa tra i 18 e i 22 anni sono entrati in Polonia da gennaio fino a poco prima del cambiamento delle regole alla fine di agosto, secondo le guardie di frontiera polacche. Nei due mesi successivi, quel numero è più che raddoppiato a 98.500, o 1.600 al giorno.

In Germania, dove il cancelliere Friedrich Merz sta tentando di reprimere le regole permissive sull’immigrazione, il numero di uomini ucraini di età compresa tra i 18 e i 22 anni che arrivano ogni settimana è balzato da 19 a più di 1.000 a metà settembre.

A ottobre, era cresciuto tra i 1.400 e i 1.800 a settimana, ha riferito BR24, un organo di stampa bavarese.

THE ECONOMIST: “PER VINCERE, L’UCRAINA HA BISOGNO DI 389 MILIARDI IN QUATTRO ANNI”

È questo il fabbisogno dell’Ucraina per il quadriennio 2026-29 secondo The Economist, quasi il doppio di quanto l’Europa ha già fornito dal febbraio 2022. E d’ora in poi non ci saranno più gli USA.



