Dalila Di Lazzaro e il dolore per la perdita del figlio, lei evita di parlarne: “Non voglio che si provi pietismo”

Nella puntata di domenica 2 marzo di Domenica In, Dalila Di Lazzaro ha fatto il suo ingresso in studio accompagnata per la prima volta dal nuovo compagno, Manuel Pia. L’evento ha offerto l’opportunità di rievocare il profondo lutto che ha segnato la vita dell’attrice e modella, ovvero la morte del figlio Christian, avvenuta nel 1992 quando il giovane aveva solo 22 anni e Dalila ne aveva 37. Nonostante il tema delicato, Dalila ha espresso il desiderio di non voler suscitare pietà: “Sono venuta qui ma non voglio fare del pietismo”. Tuttavia, la sua emozione è emersa quando ha dichiarato: “Voglio mandare questo per Christian”.





Dalila Di Lazzaro, che per decenni è stata considerata una delle donne più affascinanti d’Italia, ha iniziato la sua carriera come giovane indossatrice e modella negli anni ’70, per poi affermarsi nel mondo del cinema. Il suo percorso professionale è stato costellato di successi, ma il dolore per la perdita del figlio ha rappresentato una ferita profonda e duratura.

Manuel Pia, presente in studio, ha condiviso la sua visione della partner: “Lei è una donna forte, ma anche molto fragile”. Ha raccontato di aver incontrato Dalila undici anni fa, descrivendola come un “pulcino spennato”, ma anche come una donna che necessitava di calore e protezione. “Una donna forte, ma fragile allo stesso tempo”, ha aggiunto. Manuel ha narrato di come si siano conosciuti attraverso la musica: “Ero a Milano per un concerto e tra gli ospiti c’era lei. Lessi tutti i suoi libri, già la seguivo. Da bambino, ero un discolo. Quando c’era lei in tv, io mi imbambolavo. Lei in televisione era l’unica cosa che mi calmava”.

La loro relazione è evoluta da una collaborazione musicale, in cui Dalila leggeva le canzoni di Manuel, fino a trasformarsi in un amore profondo. Dalila ha descritto il suo partner come qualcuno che ha saputo “rompere catenacci con tanta delicatezza”, affermando che Manuel ha fatto esattamente ciò di cui aveva bisogno in quel momento della sua vita.

Durante l’intervista, Dalila Di Lazzaro ha anche affrontato un tema personale e delicato: il suo dolore cronico neuropatico, una condizione che la affligge da tempo. “Sono venuta qui perché non voglio fare del pietismo, ma perché milioni di persone vogliono che io parli con la mia voce. Ci sono tante persone che soffrono del dolore cronico neuropatico. Ha sbagliato un medico e da lì io pago per tutta la vita, ci sono tanti che soffrono. Non se ne parla per niente, è qualcosa di allucinante”.

Queste parole hanno messo in luce una problematica spesso trascurata, quella del dolore cronico, che colpisce molte persone e di cui si parla raramente. Dalila ha voluto utilizzare la sua visibilità per dare voce a chi vive situazioni simili, sottolineando l’importanza di affrontare apertamente tali argomenti.