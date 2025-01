Dallo scontro all’amicizia: Helena e Mariavittoria trovano la pace al Grande Fratello dopo l’uscita di Jessica

Ieri sera, l’8 gennaio 2025, un attesissimo confronto tra Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti si è consumato dentro la Casa del Grande Fratello. Era il momento giusto per far riflettere le concorrenti e gli altri abitanti della Casa, dopo che Jessica Morlacchi aveva scelto di andarsene volontariamente.





In giorni precedenti, le due donne avevano avuto divergenze alimentate da incomprensioni e dalla mancanza di una visione comune. Mariavittoria si era spiegata nel nominare Helena per motivi che riteneva giusti, ma anche aveva mostrato dispiacere per quello che aveva fatto. Sentiva ferita, Helena, che Mariavittoria non si avvicinasse a lei dopo il ritorno nella Casa di Jessica.

Durante il confronto Helena ha spiegato a Mariavittoria di aver da sempre pensato che Jessica avesse influenzato i pensieri di quest’ultima; ma Mariavittoria ha risposto prontamente ribattendo di essere stata troppo concentrata con le questioni personali, fra l’altro il suo rapporto con Tommaso Franchi, e non aveva mai intenzione di allontanarsi da Helena. “Io con te non ho nulla contro, anzi ti voglio bene”, ha detto Mariavittoria a cercare di chiarire la situazione.

Il dialogo ha preso una piega positiva quando Helena ha chiesto a Mariavittoria scuse per i comportamenti passati, aprendo così la strada ad una possibile amicizia. “Cerchiamo di star bene l’una con l’altra”, ha detto. Mariavittoria ha riconosciuto di avere reagito in modo eccessivo durante un periodo di stress e ha ammesso che alcune delle sue azioni erano ingiustificate. Le due concorrenti hanno scambiato parole di affetto, con Mariavittoria che rassicurava Helena: “Non è colpa tua se Jessica è andata via. Ti voglio bene.”

Questo confronto ha portato a una riconciliazione che ha ridotto le tensioni all’interno della Casa. Tuttavia, la pace tra le due non è stata accolta senza critiche da parte del pubblico. Una smodata quantità di fan sui social ha commentato polemicamente, suggerendo che Mariavittoria abbia cambiato atteggiamento troppa rapidamente, pur avendo appena avuto una discussione con Jessica.

Le reazioni sui social sono state contrastanti: alcuni hanno apprezzato il chiarimento tra le due, altri invece hanno ironizzato sull'”inversione di marcia” di Mariavittoria, accusandola di essere incoerente. Tutto il caso aperto dibattiti su come le relazioni dentro la Casa del Grande Fratello possono cambiare in di fretta, e quali siano i motivi dietro ogni mossa strategica.

Si deve ancora vedere come questa nuova situazione avrà effetto nella relazione tra i concorrenti, e quale sarà il futuro del cammino di entrambe Helena e Mariavittoria nelle settimane a venire in un contesto già teso dalle numerose contese.