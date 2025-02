Daniela Gambardella, 19 anni, investita e uccisa da un anziano a Roma: stava rientrando a casa dopo il lavoro

Oggi, un tragico incidente ha colpito Roma, dove Daniela Gambardella, una giovane di 19 anni originaria di Salerno, è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali in via Laurentina, davanti al centro commerciale Maximo. La vittima stava tornando a casa dal lavoro, dove ricopriva il ruolo di receptionist per una compagnia telefonica. Purtroppo, l’impatto con un SUV Mercedes guidato da un uomo di 72 anni è stato fatale: Gambardella è stata trascinata sotto il veicolo per diversi metri e non ha avuto scampo.





L’anziano conducente, sebbene illeso, è stato portato in ospedale per i consueti test alcolemici e tossicologici. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, l’auto stava viaggiando a una velocità sostenuta al momento dell’incidente. Le autorità stanno ancora indagando per determinare se Gambardella stesse attraversando con il semaforo pedonale rosso o verde.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità e la sua ex scuola, che ha pubblicato un commovente messaggio in ricordo della giovane studentessa. “Una terribile notizia ci giunge da Roma e ci lascia senza parole: la nostra studentessa Daniela Gambardella, diplomata l’estate scorsa, è scomparsa tragicamente nella capitale dove attendeva agli studi universitari,” si legge nel post. “Siamo sgomenti e ci associamo tutti al profondo dolore che ha colpito i suoi cari, ricordando una studentessa brillante che si è sempre distinta in tutte le attività. Addio, Daniela, stroncata nel fiore degli anni! Dal cielo potrai fotografare e fare servizi e riprese per l’universo intero!”

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00, quando Gambardella stava per prendere l’autobus per tornare a casa. Testimoni affermano di aver visto l’auto procedere a gran velocità prima di colpire la giovane. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire ogni dettaglio riguardante le circostanze dell’incidente. La Polizia Locale sta raccogliendo testimonianze e visionando eventuali riprese video della zona per comprendere meglio la dinamica.

Il tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale a Roma, dove frequenti sono stati gli incidenti che coinvolgono pedoni. La comunità locale sta chiedendo maggiori misure di sicurezza, come l’installazione di semafori più visibili e controlli più severi per i conducenti, specialmente in aree ad alta frequentazione pedonale.

La morte di Daniela Gambardella rappresenta una perdita incolmabile per la sua famiglia e per tutti coloro che la conoscevano. La giovane era apprezzata non solo per le sue capacità professionali, ma anche per il suo spirito vivace e la sua dedizione agli studi. La sua tragica scomparsa ha sollevato un’ondata di dolore tra amici, familiari e conoscenti, che si sono uniti per commemorare la sua vita e il suo contributo alla comunità.

In seguito all’incidente, molti cittadini hanno espresso la loro indignazione sui social media, chiedendo giustizia per Gambardella e sottolineando l’importanza di proteggere i pedoni. La comunità si è mobilitata per organizzare una veglia in memoria della giovane, unendo le forze per onorare la sua memoria e sensibilizzare ulteriormente sull’importanza della sicurezza stradale.