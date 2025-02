Daniela Gambardella investita e uccisa a 19 anni davanti a un centro commerciale: verifiche sull’alcol test del conducente

Un grave incidente stradale ha avuto luogo ieri, martedì 25 febbraio 2025, attorno alle 13:00, davanti al centro commerciale Maximo in Roma. Daniela Gambardella, una giovane di appena 19 anni originaria di Pagani, in provincia di Salerno, stava attraversando la strada quando è stata travolta da un’automobile. La ragazza, che lavorava nel centro commerciale, stava rientrando a casa dopo il suo turno.





Alla guida del veicolo, una Mercedes, si trovava un uomo di 72 anni, che ha immediatamente prestato soccorso a Gambardella dopo l’incidente. Tuttavia, le autorità hanno avviato gli esami di routine per verificare la presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel suo sistema, e non si esclude che l’uomo possa essere indagato per omicidio stradale.

L’incidente si è verificato mentre Daniela stava attraversando la strada, e l’uomo al volante ha affermato di non averla vista. Dopo l’impatto, ha chiamato i soccorsi e ha cercato di aiutare la giovane. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX gruppo Eur, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi del caso. Anche i vigili del fuoco sono stati chiamati per estrarre Gambardella dall’abitacolo dell’auto.

Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, le ferite riportate dalla giovane erano troppo gravi. Gli operatori del pronto soccorso del 118 non sono riusciti a salvarla, e la ragazza è deceduta poco dopo l’incidente.

Daniela Gambardella era una studentessa brillante, diplomata la scorsa estate al Convitto Nazionale Torquato Tasso di Salerno. Si era trasferita a Roma da pochi mesi per proseguire i suoi studi universitari e aveva trovato lavoro al centro commerciale Maximo. L’incidente è avvenuto proprio mentre tornava a casa dopo il suo turno di lavoro.

Il messaggio di cordoglio del Convitto Nazionale Torquato Tasso ha sottolineato il dolore della comunità scolastica: “Siamo sgomenti e ci associamo tutti al profondo dolore che ha colpito i suoi cari, ricordando una studentessa brillante che si è sempre distinta in tutte le attività. Addio, Daniela, stroncata nel fiore degli anni! Dal cielo potrai fotografare e fare servizi e riprese per l’universo intero!”

Le indagini sull’incidente sono in corso, con particolare attenzione alla dinamica dell’accaduto. L’automobile coinvolta è stata sequestrata e sarà sottoposta a perizia tecnica. Le autorità stanno cercando di chiarire se l’incidente sia avvenuto sulle strisce pedonali e la velocità a cui viaggiava il veicolo. Non è ancora chiaro chi dei due, Daniela o il conducente, abbia rispettato il semaforo.

Inoltre, gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, in particolare quelle installate nei pressi dei semafori e dell’area commerciale. Questi filmati saranno confrontati con le testimonianze raccolte finora per ricostruire con precisione l’accaduto.

Dopo l’incidente, il settantaduenne è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio, dove è stato sottoposto a esami per verificare l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. I risultati di questi accertamenti sono attesi nelle prossime ore e potrebbero influenzare l’andamento delle indagini.