Davanti a Trump chiedono al sindaco rosso di New York se lo ritiene un fascista: la reazione del Presidente è esilarante





L’elezione del sindaco di New York si è conclusa con un ampio e cordiale dibattito democratico. Donald Trump ha assunto un ruolo di rilievo quando i giornalisti hanno interrogato il neo sindaco della Grande Mela in merito alle sue precedenti dichiarazioni, secondo cui avrebbe definito Trump un fascista. Il sindaco Mamdani ha manifestato una certa esitazione. Trump ha replicato: “Ma certo, è più semplice…”, suscitando risate e una pacca sulla spalla. (VIDEO)





Incontro alla Casa Bianca Trump-Mamdani. Quello che doveva essere un faccia a faccia teso, visto lo scontro a distanza della campagna elettorale di New York, si risolve in un disteso e simpatico confronto democratico.

Il Presidente degli Stati Uniti e il Sindaco di New York si sono incontrati ieri presso la Casa Bianca. L’incontro ha visto la partecipazione di Donald Trump, leader di America First e figura di spicco della destra Maga, e di Zohran Mamdani, il prossimo Primo Cittadino musulmano e progressista, nonché socialista democratico, di New York, considerato un nuovo punto di riferimento dell’opposizione.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità, ispirato al pragmatismo e alla comune volontà di affrontare le problematiche economiche che affliggono gli americani.

“Abbiamo avuto un incontro eccellente e produttivo”, ha dichiarato il Presidente Trump, seduto nello Studio Ovale e affiancato dal Sindaco Mamdani in piedi. “Condividiamo l’amore per una città che desideriamo prosperi. Mi sono congratulato con il Sindaco per la sua vittoria elettorale, avendo condotto una campagna elettorale di grande successo. Abbiamo discusso delle questioni relative all’alloggio e al costo dei generi alimentari”.

Il Presidente ha inoltre aggiunto: “Se avrà successo, ne sarò lieto. Ho fiducia nella sua capacità di raggiungere questo obiettivo e sorprenderà sia i conservatori che i liberali. Personalmente, vivrei in una New York guidata dal Sindaco Mamdani”. Il Sindaco Mamdani ha confermato: “Apprezzo il tempo che il Presidente mi ha dedicato. Abbiamo avuto un incontro costruttivo, incentrato sulla necessità di contenere l’inflazione e sulla collaborazione, senza focalizzarci sulle differenze, che pur esistono”.

Il Presidente Trump ha inoltre sottolineato che alcuni dei suoi elettori hanno votato per il Sindaco Mamdani e ha dichiarato di non avere obiezioni riguardo alla loro scelta. Nonostante l’iniziale divergenza di opinioni, il Presidente Trump e il Sindaco Mamdani rappresentano oggi due facce dell’America. Sono protagonisti di un rapporto complesso che si preannuncia ancora agli inizi. L’incontro, non a caso, si è svolto in un clima di alta tensione.



