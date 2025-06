David Beckham, ex calciatore inglese e attuale proprietario dell’Inter Miami, è stato ricoverato per un intervento al polso 22 anni dopo un infortunio subito in campo

David Beckham è stato recentemente fotografato in un letto d’ospedale con il braccio destro immobilizzato, a seguito di un’operazione chirurgica necessaria per risolvere un problema rimasto irrisolto per oltre due decenni. La moglie, Victoria Beckham, ha condiviso sui social alcune immagini del marito, accompagnate da un messaggio affettuoso: “Guarisci presto, papà”. L’ex capitano della nazionale inglese ha affrontato l’intervento per rimuovere una vite metallica inserita nel polso nel 2003, dopo una frattura subita durante una partita amichevole tra Inghilterra e Sudafrica.





Secondo quanto riportato dai media britannici, il dolore al polso si era intensificato negli ultimi anni, diventando insopportabile e costringendo Beckham a sottoporsi a un nuovo intervento. Le radiografie hanno rivelato che la vite, che avrebbe dovuto dissolversi col tempo, era rimasta nel polso, causando fastidi e dolori persistenti. L’operazione ha avuto l’obiettivo di rimuovere il corpo estraneo e risolvere definitivamente il problema.

L’infortunio risale al 22 maggio 2003, durante una partita amichevole tra Inghilterra e Sudafrica giocata a Durban. Nel corso del match, David Beckham, allora capitano della nazionale inglese, si fratturò il polso destro dopo essere caduto malamente a seguito di un contrasto con il difensore sudafricano Thabang Molefe. Per stabilizzare l’osso fratturato, i medici decisero di inserire una vite metallica temporanea, che però è rimasta nel polso per tutti questi anni.

Nonostante l’infortunio e il successivo intervento chirurgico del 2003, Beckham proseguì la sua carriera calcistica senza apparenti problemi al polso. Tuttavia, con il passare del tempo, la presenza della vite ha iniziato a provocare dolori sempre più forti. Alla fine, l’ex calciatore ha deciso di affrontare l’operazione necessaria per rimuovere il corpo estraneo.

Le immagini pubblicate da Victoria Beckham su Instagram mostrano l’ex centrocampista del Manchester United e del Real Madrid sorridente mentre riposa su un letto d’ospedale. In una delle foto, si nota il braccio avvolto in una fascia blu, mentre in un’altra si vede un braccialetto con la scritta “guarisci presto”. I fan della coppia hanno immediatamente mostrato il loro sostegno attraverso messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.

Oggi, all’età di 50 anni, David Beckham è noto non solo per la sua carriera calcistica, ma anche per il suo ruolo di proprietario dell’Inter Miami, la squadra della Major League Soccer (MLS) in cui gioca anche Lionel Messi. Nonostante l’intervento chirurgico, sembra che lo spirito positivo dell’ex calciatore non sia stato intaccato, come dimostrano le foto condivise dalla moglie sui social.

Questo episodio rappresenta un esempio di come gli infortuni sportivi possano avere conseguenze a lungo termine, anche molti anni dopo la fine della carriera agonistica. Nel caso di Beckham, la decisione di intervenire è stata inevitabile per porre fine a un dolore che era diventato insostenibile.