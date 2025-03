David Hasselhoff in lacrime per la scomparsa dell’ex moglie Pamela Bach: “Un dolore profondo”

A poche ore dalla tragica notizia della morte di Pamela Bach, l’ex moglie di David Hasselhoff, l’attore ha rilasciato un comunicato per esprimere il suo profondo dolore. “La nostra famiglia è profondamente addolorata per la recente scomparsa di Pamela Hasselhoff”, ha dichiarato Hasselhoff. Ha inoltre ringraziato per l’ondata di amore e sostegno ricevuta in questo momento difficile, chiedendo rispetto per la privacy della famiglia mentre affrontano questa situazione drammatica.





Anche la figlia della coppia, Hayley Hasselhoff, ha voluto rendere omaggio alla madre. Ieri sera, ha condiviso su Instagram una foto dei suoi genitori, accompagnata da un’emoji a forma di cuore bianco, esprimendo così il suo affetto e il suo ricordo nei confronti di Pamela.

Le circostanze della morte di Pamela Bach sono ancora in fase di accertamento. Secondo quanto riportato da TMZ, la donna di 61 anni sarebbe stata trovata senza vita nella sua abitazione a Los Angeles. Le prime ricostruzioni indicano che la causa del decesso potrebbe essere un suicidio, dato che sul corpo della donna è stata riscontrata “una ferita d’arma da fuoco autoinflitta alla testa”. Tuttavia, non è stato trovato alcun biglietto che potesse spiegare il gesto estremo. I familiari di Pamela hanno contattato le autorità dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con lei.

Il medico legale di Los Angeles non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause della morte, che rimangono ancora sotto indagine. La notizia ha sollevato un’ondata di tristezza tra i fan e i conoscenti della defunta, che era nota per i suoi ruoli in vari progetti televisivi, tra cui “Appuntamento con la paura”, “Otherworld” e “TJ Hooker”, oltre alla sua apparizione in alcuni episodi di “Baywatch”.

Pamela Bach e David Hasselhoff si erano separati nel gennaio del 2006, citando “divergenze inconciliabili” come motivo della rottura. Negli anni successivi alla separazione, Hasselhoff ha affrontato problematiche legate all’alcolismo. La custodia delle figlie è stata inizialmente affidata a Bach, ma in seguito Hasselhoff ha ottenuto la custodia di entrambe le ragazze.

Il loro matrimonio, che era iniziato con promesse di amore e sostegno reciproco, ha attraversato alti e bassi, culminando in una separazione che ha colpito non solo la coppia ma anche i loro figli. La notizia della morte di Pamela ha riaperto ferite del passato e ha portato alla luce il dolore che entrambi i genitori hanno affrontato nel corso degli anni.

La scomparsa di Pamela Bach ha suscitato una profonda riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza di affrontare le proprie difficoltà. La sua carriera nel mondo dello spettacolo e il suo impegno come madre rimarranno nella memoria di chi l’ha conosciuta e amata. Mentre i familiari e gli amici cercano di elaborare il lutto, le parole di David Hasselhoff e il ricordo di Hayley rappresentano un tributo a una donna che ha lasciato un segno nelle vite di molti.