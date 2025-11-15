Davide Rossi, morto a 14 anni: frequentava la stessa classe di Martina Carbonaro, uccisa dall’ex





Un profondo dolore ha colpito la comunità di Afragola per la prematura scomparsa di Davide Rossi, un ragazzo di soli 14 anni. Davide, ex alunno dell’Istituto Comprensivo Marconi-Rocco, era un giovane amato da tutti, noto per la sua dolcezza e sensibilità. La scuola ha dedicato un commovente messaggio sui social media in onore del giovane, sottolineando le qualità che lo hanno reso speciale. “Ricorderemo sempre Davide come un bambino dolce, delicato, sensibile e intelligente, capace di portare luce e gentilezza in ogni ambiente che attraversava,” si legge nel post. La comunità scolastica ha espresso la propria vicinanza alla famiglia di Davide, custodendo nel cuore il suo prezioso ricordo: “Che la sua luce continui a vivere nei pensieri di chi lo ha conosciuto.”





Davide ha frequentato la scuola Rocco fino a due anni fa, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. Le sue maestre hanno condiviso ricordi affettuosi, descrivendolo come un bambino bellissimo, dagli occhi grandi e con un carattere vivace. Era noto per il suo ciuffo colorato, un dettaglio che rifletteva la sua personalità solare. Una delle insegnanti ha ricordato un momento speciale: “Un bambino dolce ed educato, lo ricordo spensierato a Parigi, per il progetto Erasmus.” Queste parole evidenziano come Davide fosse un ragazzo pieno di vita e di sogni, capace di portare gioia a chi gli stava attorno.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato una reazione profonda nella comunità di Afragola, unita nel dolore per la perdita di un giovane che aveva tanto da offrire. La scuola, in particolare, ha voluto rendere omaggio a Davide non solo come studente, ma come persona che ha arricchito la vita di tutti coloro che l’hanno incontrato. La sua figura rimarrà viva nei ricordi di insegnanti e compagni, che lo porteranno sempre nel cuore.

La scomparsa di Davide avviene in un contesto già segnato da un altro tragico evento: l’uccisione di Martina Carbonaro, sua ex compagna di classe, da parte del suo ex fidanzato. Questo ha ulteriormente amplificato il dolore della comunità, che si trova a dover affrontare una serie di perdite inaccettabili. La scuola, in questo momento difficile, si è dimostrata un punto di riferimento, offrendo supporto e conforto a tutti gli studenti e alle famiglie colpite.

Il ricordo di Davide Rossi è diventato un simbolo di amore e solidarietà tra i membri della comunità. Gli amici e i compagni di classe stanno organizzando iniziative per onorare la sua memoria, creando spazi di riflessione e condivisione. Questi momenti servono non solo a commemorare il giovane, ma anche a promuovere un dialogo più ampio su temi come la fragilità della vita e l’importanza del supporto reciproco in situazioni di crisi.



