Delirio Bersani: davanti alle telecamere spara idiozie dimenticando vent’anni di nefandezze





Nuovo affondo politico da parte di Pier Luigi Bersani contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. L’ex segretario del Partito Democratico, ospite della trasmissione 4 di Sera, ha utilizzato toni particolarmente duri per descrivere lo stato del Paese e le modalità con cui il governo comunica le proprie azioni, accusato di sottovalutare i problemi reali che colpiscono i cittadini.





“Qui non è questione di destra o sinistra – ha dichiarato – un governo ha il dovere di riconoscere e pronunciare i problemi. Se l’inflazione del carrello è il doppio dell’inflazione normale e questo costerà, in un anno, 9 miliardi in più agli italiani, soprattutto a chi non ha soldi, è un problema serio”. Con queste parole, Bersani ha richiamato l’attenzione sulla crescita dei prezzi dei beni di prima necessità, considerata una delle principali emergenze economiche.

“Il Paese soffre, giusto riconoscerlo” Pier Luigi Bersani a #4disera Weekend pic.twitter.com/tMxNmRiB30 — 4 di sera (@4disera) August 31, 2025

Nel corso del suo intervento, l’ex leader democratico ha ampliato l’analisi, parlando apertamente di un rischio politico che, a suo avviso, non può essere ignorato: “Un governo deve pronunciare i problemi, poi si vede come affrontarli. Ma annegarli con la violenza della propaganda è il germe dell’autoritarismo. A me fa paura questo, bisogna reagire e pretendere che il governo parli dei problemi, poi le soluzioni si discutono”.

L’accusa rivolta alla premier Giorgia Meloni e alla sua maggioranza è dunque quella di utilizzare strumenti propagandistici capaci di oscurare le difficoltà sociali ed economiche, senza affrontarle con la necessaria concretezza. Un approccio che, secondo Bersani, rischierebbe di minare il tessuto democratico.

L’ex segretario del Pd ha poi concluso la sua analisi sottolineando la centralità delle questioni sociali: “Non è questione di destra o sinistra. Un Paese azzoppato dall’eccesso di disuguaglianza non può camminare”. Una frase che sintetizza la sua preoccupazione per le crescenti disparità economiche tra i cittadini, un tema che da anni accompagna le riflessioni dell’ex ministro.

Le dichiarazioni di Bersani hanno subito alimentato un acceso dibattito politico. Dalla maggioranza, le repliche non si sono fatte attendere. Fonti vicine a Palazzo Chigi sottolineano come il governo abbia già adottato misure a sostegno del reddito delle famiglie e per contrastare il caro-vita. Gli esponenti vicini alla premier parlano di accuse infondate, definite da alcuni come l’ennesima “manfrina progressista” con l’obiettivo di indebolire l’esecutivo in vista delle prossime sfide elettorali.

La contrapposizione tra opposizione e maggioranza sembra quindi destinata a proseguire anche nei prossimi mesi, con un focus particolare sulle conseguenze economiche dell’inflazione e sulle misure da adottare per ridurre le disuguaglianze.

Sul piano politico, le parole di Pier Luigi Bersani rappresentano l’ennesimo segnale di una strategia volta a riportare al centro del dibattito pubblico la giustizia sociale e il ruolo dello Stato nell’intervento a tutela delle fasce più deboli. La critica al cosiddetto “eccesso di propaganda” da parte dell’esecutivo richiama inoltre il rischio di un approccio poco trasparente e lontano dal confronto democratico.

Allo stesso tempo, la maggioranza rivendica le proprie azioni, dal sostegno ai redditi più bassi fino ai provvedimenti contro l’aumento dei prezzi energetici, sottolineando che il governo guidato da Giorgia Meloni avrebbe già dimostrato attenzione alle difficoltà delle famiglie italiane.

L’intervento di Bersani ha dunque il merito di riaccendere i riflettori su due questioni cruciali: la tenuta democratica del Paese e la gestione delle disuguaglianze economiche. Temi che, secondo l’ex leader del Pd, dovrebbero rappresentare la priorità assoluta dell’agenda politica, ben oltre le contrapposizioni tra partiti.

Nel frattempo, il dibattito rimane acceso, con le opposizioni che promettono di incalzare il governo su inflazione, giustizia sociale e diritti, e la maggioranza che difende i risultati raggiunti e prepara le prossime mosse in vista dei nuovi appuntamenti politici.



