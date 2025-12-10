​​


Delirio di Gruber in diretta! Interrompe Travaglio che non riesce a iniziare il suo intervento

10/12/2025
La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha posto l’Ucraina al centro del suo piano di sostegno a Kiev nel conflitto scatenato dalla Russia, in un contesto in cui Donald Trump si allontana progressivamente dall’appoggio all’Ucraina.  L’incontro si è concluso positivamente, con la Presidente Meloni che ha ribadito il “pieno sostegno” a Kiev e il Presidente Zelensky che ha espresso fiducia nella sua leadership.



La questione è stata ampiamente discussa nel programma “Otto e Mezzo”, condotto da Lilli Gruber su La7, con Marco Travaglio, storico collaboratore della trasmissione, in collegamento.  Durante la trasmissione, si è verificato un breve ma significativo scambio di opinioni tra i due.

Il direttore del Fatto Quotidiano ha espresso il suo punto di vista, affermando: “Trump articola in modo diretto ciò che i suoi predecessori hanno dichiarato e, soprattutto, attuato negli ultimi trent’anni. Se si è verificato un punto di svolta nella storia, questo è avvenuto trent’anni fa, ma non ce ne siamo accorti perché allora si utilizzavano metodi più diplomatici.  Ci hanno trascinato in uno scontro con la Russia…”, ribadendo così le sue posizioni.

A quel punto, la signora Gruber interviene affermando: “Ma questo però non è vero”. Il signor Travaglio si interrompe, visibilmente infastidito, e sospira.  Prosegue quindi replicando: “Lilli, ogni volta esprimo la mia opinione e lei mi risponde che non è d’accordo”. La conduttrice ribatte: “Non è che non sono d’accordo, non è vero!”. Il signor Travaglio, sempre più agitato, insiste: “Ma io le dico quello che penso, quello che penso!”. La signora Gruber conclude la questione con diplomazia, affermando: “Va bene…”.



