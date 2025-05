Delitto di Garlasco, il Tg1: “Trovata impronta di Sempio vicino al corpo di Chiara Poggi”

Un nuovo elemento emerge nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Secondo quanto riportato dal Tg1, una perizia disposta dalla Procura di Pavia avrebbe individuato un’impronta riconducibile ad Andrea Sempio vicino al luogo in cui è stato ritrovato il corpo della giovane. Questo dettaglio potrebbe rappresentare un punto cruciale nelle indagini riaperte per far luce su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.





Nel frattempo, nella giornata dedicata agli interrogatori in Procura, Andrea Sempio, attualmente indagato, non si è presentato. Al contrario, Alberto Stasi, già coinvolto nelle precedenti fasi processuali, ha risposto alle domande degli inquirenti. Stasi è stato convocato in qualità di testimone e ha partecipato all’interrogatorio assistito dai suoi due legali.

L’attenzione degli investigatori si concentra ora sull’impronta attribuita a Sempio, che sarebbe stata rilevata accanto al cadavere di Chiara Poggi. Questo elemento è stato oggetto di approfondimenti durante l’interrogatorio di Stasi e di Marco Poggi, fratello della vittima. La Procura ha disposto nuovi accertamenti per chiarire il contesto in cui è stata trovata l’impronta e verificare eventuali collegamenti con il delitto.

La vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi continua a suscitare grande interesse mediatico e pubblico. Il caso, che risale al 2007, ha visto numerosi sviluppi giudiziari e diverse piste investigative, senza mai arrivare a una conclusione definitiva. L’ipotesi di un coinvolgimento di Andrea Sempio è emersa solo recentemente, grazie a nuove analisi scientifiche e tecniche investigative avanzate.

Secondo quanto riferito dal Tg1, l’impronta sarebbe stata individuata nel corso di una perizia tecnica disposta dalla Procura di Pavia. Questo tipo di analisi rappresenta uno strumento fondamentale per gli inquirenti nella ricostruzione degli eventi e potrebbe fornire elementi utili per comprendere cosa sia realmente accaduto nella villetta di Garlasco quel tragico giorno.

Nonostante l’assenza di Andrea Sempio agli interrogatori, la Procura prosegue il suo lavoro per raccogliere ulteriori informazioni e chiarire ogni dettaglio legato al caso. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso, ma è evidente che l’impronta ritrovata rappresenta un punto focale delle nuove verifiche.

Nel corso dell’interrogatorio, Alberto Stasi ha risposto a tutte le domande poste dagli investigatori. La sua presenza come testimone assistito potrebbe essere legata alla necessità di confrontare le sue dichiarazioni con i nuovi elementi emersi dall’indagine. Stasi, che in passato era stato accusato del delitto e poi assolto in via definitiva, rimane una figura centrale nella ricostruzione della vicenda.

Il caso di Garlasco continua a rappresentare un enigma complesso per la giustizia italiana. Le nuove scoperte, come l’impronta attribuita a Sempio, potrebbero aprire scenari inediti e contribuire a fare chiarezza su una vicenda che ha segnato profondamente l’opinione pubblica.

Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli ufficiali riguardo alle indagini. Tuttavia, la Procura di Pavia sembra determinata a proseguire con gli accertamenti necessari per giungere alla verità. La speranza è che queste nuove analisi possano finalmente fornire risposte definitive e portare a una svolta nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi.

La vicenda resta sotto i riflettori, con l’attenzione concentrata sui prossimi sviluppi delle indagini e sugli eventuali risvolti giudiziari che potrebbero derivarne. Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.