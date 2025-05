Dì addio ai dolori articolari e ai dolori ai piedi con un rilassante bagno al rosmarino

Perché questa bevanda è interessante?

Ciascuno dei suoi ingredienti è noto per le proprie proprietà benefiche e, combinati insieme, creano una miscela sinergica ed equilibrante. Ecco alcune informazioni dettagliate sui principali elementi.





I benefici dei cinque ingredienti principali

Miele grezzo

Il miele è un antiossidante naturale che riduce le infiammazioni, favorisce la digestione e fornisce una leggera carica di energia senza provocare bruschi picchi glicemici.

Cannella

Contribuisce a regolare i livelli di zucchero nel sangue, favorisce la salute cardiovascolare ed è ricca di sostanze con proprietà antinfiammatorie.

Curcuma

Nota per il suo principio attivo, la curcumina, la curcuma allevia i dolori articolari, protegge le cellule dall’invecchiamento e supporta le funzioni cerebrali.

Aceto di mele

Grazie alle sue proprietà fermentate, ricche naturalmente di probiotici, migliora la digestione, regola la glicemia, favorisce l’assorbimento del calcio e rafforza il sistema immunitario.

Semi di chia

Ricchi di omega-3, calcio e fibre, i semi di chia sono preziosi per la salute delle ossa e del cuore, oltre ad aiutare a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue.

Come preparare questa bevanda salutare fatta in casa

Ingredienti:

1 cucchiaio di miele grezzo

½ cucchiaino di cannella in polvere

½ cucchiaino di curcuma in polvere

1 cucchiaio di aceto di mele

1 cucchiaio di semi di chia

Circa 200 ml di acqua tiepida o bevanda vegetale (mandorla, avena, ecc.)

Procedimento:

1. Metti in ammollo i semi di chia

In una ciotolina, unisci i semi a circa 100 ml di acqua tiepida. Lasciali riposare per 10-15 minuti, finché non assumono una consistenza gelatinosa.

2. Mescola le spezie

In una tazza, unisci la cannella e la curcuma.

3. Aggiungi i liquidi

Versa prima l’aceto di mele, poi il miele. Mescola bene finché il miele non si è sciolto completamente.

4. Unisci i semi di chia

Aggiungi il gel ottenuto dai semi di chia alla miscela e mescola fino a ottenere un composto omogeneo.

5. Bevi subito

Puoi personalizzare il gusto aggiungendo un po’ di succo di limone o un pizzico di pepe nero (che migliora l’assorbimento della curcumina).

Quando e come consumare questa bevanda?