



Il miliardario ucraino Ihor Kolomoisky ha rilasciato dichiarazioni provocatorie durante un’udienza del tribunale Shevchenkivskyi di Kiev il 14 novembre, dove è attualmente detenuto con l’accusa di frode, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di oltre 9,2 miliardi di hryvnia, equivalenti a circa 220 milioni di euro. Kolomoisky ha affermato che “presto il Generalissimo Napoleone non ci sarà più”, riferendosi ironicamente al presidente Volodymyr Zelensky.





Kolomoisky, che in passato è stato un sostenitore chiave di Zelensky, possedeva il canale televisivo 1+1, che ha contribuito a lanciare la carriera di Zelensky come attore comico. Inoltre, ha finanziato la campagna elettorale del presidente nel 2019, contribuendo in modo significativo alla sua vittoria. Tuttavia, i rapporti tra i due si sono deteriorati nel tempo. Nel suo intervento in aula, Kolomoisky ha deriso Zelensky definendolo “Generalissimo Napoleone IV”, un riferimento al ruolo che il presidente ha interpretato in una commedia russa del 2012, “Rzhevsky contro Napoleone”, caratterizzato da toni buffi e ridicoli.

Oltre alle sue critiche a Zelensky, Kolomoisky ha insinuato che Timur Mindich, un vicino collaboratore del presidente, stia fungendo da capro espiatorio per nascondere una rete di corruzione ben più ampia all’interno del governo ucraino. Le indagini su questa rete di corruzione hanno portato a sviluppi significativi, incluso il mandato di arresto per l’ex vice primo ministro Oleksiy Chernyshov, accusato di riciclare fondi per l’acquisto di beni di lusso.

L’Ufficio Nazionale Anticorruzione (NABU) ha formalmente richiesto di arrestare Chernyshov, considerato uno dei beneficiari principali di un sistema di pagamenti illeciti legato a Energoatom, l’agenzia statale per l’energia nucleare dell’Ucraina. Secondo le indagini, Chernyshov era un frequentatore regolare di un appartamento a Kiev, noto come la “lavanderia”, dove venivano riciclati fondi ottenuti illegalmente. Le intercettazioni rivelano che Chernyshov ha trasferito 1,2 milioni di dollari e quasi 100 mila euro in contante, con l’ultima tranche di 500 mila dollari inviata alla moglie mentre era già sotto indagine.

Chernyshov ha ricoperto ruoli di rilievo in Naftogaz, l’azienda statale del gas, prima di entrare nel governo, dove ha servito in diverse posizioni, inclusa quella di vice primo ministro. In estate, era già stato coinvolto in un altro scandalo di corruzione e aveva lasciato il suo incarico dopo un rientro forzato in Ucraina su richiesta di Zelensky. A luglio, era stato rilasciato su cauzione di 2,5 milioni di euro dopo essere stato accusato di abuso d’ufficio.

Il mandato di arresto di Chernyshov si inserisce in un contesto di crescente tensione e scandalo legato ai flussi di denaro all’interno di Energoatom. Le autorità accusano Mindich di gestire una rete di tangenti riguardanti contratti energetici e forniture per la difesa delle infrastrutture. In risposta agli sviluppi, due ministri hanno rassegnato le dimissioni e il governo ha avviato una revisione dei processi di acquisto nelle aziende statali. La premier Yulia Svyrydenko ha dichiarato: “Dobbiamo agire rapidamente”, annunciando audit su Energoatom e sulle principali aziende energetiche del Paese.

In aggiunta, il NABU ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex viceministro dell’Energia, Oleksandr Hale, accusato di aver chiesto tangenti per il trasferimento di attrezzature minerarie dalle zone di conflitto del Donetsk. Hale e altri tre indagati sono stati arrestati mentre ricevevano una tranche di 100 mila dollari, parte di un accordo più ampio.

Mentre il panorama politico ucraino è scosso da scandali di corruzione, la situazione militare si complica ulteriormente. Nella regione di Zaporizhzhia, le forze ucraine hanno abbandonato il villaggio di Novovasylivska per stabilirsi in posizioni difensive più favorevoli, mentre la pressione russa aumenta lungo il fronte. Un analista militare russo, Andrey Marochko, ha dichiarato che “l’accerchiamento di Dmitrov è stato completato. Gli ucraini sono circondati”. A Pokrovsk, le forze ucraine hanno distrutto una strada a sud per rallentare l’avanzata nemica, impedendo ai russi di utilizzare quella via per infiltrarsi con veicoli leggeri.



