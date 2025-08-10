Dieci adolescenti finiscono in coma dopo il festino, 13enne trovata incosciente in spiaggia: assenti le famiglie





Un grave episodio di abuso di alcol ha coinvolto dieci adolescenti, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, durante i festeggiamenti della Notte Rosa a Vasto Marina, sulla costiera abruzzese. I giovani sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Pio, dove i medici hanno attuato una terapia d’urgenza per stabilizzarli. L’evento ha suscitato preoccupazione e ha portato all’allerta delle famiglie dei ragazzi coinvolti. La conferma della situazione è arrivata anche dalla Asl 2 d’Abruzzo, che ha rassicurato circa le condizioni di salute dei ricoverati.





Durante la stessa serata, un turista campano è stato aggredito dopo aver richiamato alcuni ragazzi che si trovavano nei pressi della sua auto. Questo incidente ha ulteriormente evidenziato le problematiche legate al comportamento irresponsabile di alcuni giovani durante le celebrazioni.

In un altro episodio, una tredicenne è stata trovata priva di sensi nella notte tra Torre San Gennaro e Lido Presepe, nella provincia di Brindisi. La giovane è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stata stabilizzata e non risulta in pericolo di vita. Le prime indagini indicano che la ragazzina potrebbe aver partecipato a una festa in spiaggia, dove avrebbe consumato bevande alcoliche in eccesso.

I carabinieri, intervenuti sul litorale dove la 13enne si è sentita male, hanno trovato diverse lattine e bottiglie di alcolici, raccogliendo anche le testimonianze di chi era presente al momento dell’incidente. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e la responsabilità degli adulti in contesti di festa, specialmente quando sono coinvolti minorenni.

Il fenomeno dell’abuso di alcol tra i giovani è un tema preoccupante, che richiede un’attenzione particolare da parte delle autorità, delle famiglie e della società in generale. È fondamentale promuovere una cultura della responsabilità e della consapevolezza riguardo ai rischi legati al consumo eccessivo di alcol, in particolare in contesti festivi dove la tentazione è maggiore.

Le autorità locali e le organizzazioni giovanili sono chiamate a lavorare insieme per sensibilizzare i ragazzi sui pericoli dell’alcol e per garantire che eventi come la Notte Rosa si svolgano in un ambiente sicuro e protetto. È cruciale che i giovani comprendano l’importanza di prendersi cura della propria salute e di quella dei loro coetanei, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la loro vita.

In questo contesto, è essenziale anche il ruolo delle famiglie, che devono essere vigili e pronte a intervenire per prevenire situazioni di rischio. La comunicazione aperta e onesta tra genitori e figli è fondamentale per affrontare il tema dell’alcol e per educare i giovani a fare scelte consapevoli.

Mentre le indagini continuano, la comunità di Vasto Marina e quella di Brindisi si uniscono nel desiderio di vedere i giovani coinvolti in questi incidenti riprendersi completamente. La speranza è che eventi del genere possano fungere da campanello d’allarme, spingendo tutti a riflettere sulle conseguenze dell’abuso di alcol e sull’importanza di creare un ambiente sicuro per i ragazzi.



