Diego Daddì e le foto sui social, Elga Enardu lo difende: “La vergogna è dei ladri”





Oh, la polemica non manca mai quando si parla di social e OnlyFans, eh. Elga Enardu (vi ricordate? Ex tronista di Uomini e Donne, la gemella di Serena) ha fatto muro per difendere il marito Diego Daddì, che di recente si è beccato una valanga di critiche dopo aver pubblicato su Instagram un video in cui, praticamente, ballava in mutande con la moglie. E niente, la gente si è scatenata.





Praticamente, molti follower si sono lamentati perché, secondo loro, Diego e Elga starebbero usando il loro profilo Instagram da mezzo milione di seguaci solo per spingere la pagina di lui su OnlyFans, dove – per chi ancora non lo sapesse – vende contenuti privati. Altri invece sono partiti direttamente all’attacco: “Eh, ma è solo un modo facile di fare soldi, vendi il corpo, bla bla bla.” Insomma, il solito moralismo spicciolo del web.

A rimettere le cose in chiaro ci pensa Elga, bella diretta come sempre: “Solo i ladri e i delinquenti devono vergognarsi.” Boom. E ha pure raccontato che di periodi difficili ne ha già visti parecchi nella vita, quindi se dovesse tornare a fare lavori umili per mantenere la famiglia, lo farebbe senza problemi. Altro che vergogna!

Sotto sotto, il messaggio è chiaro: ognuno si fa la sua vita come gli pare, basta che sia tutto legale e non si faccia male a nessuno. E chi ha qualcosa da ridire, si facesse pure i fatti suoi. Tra l’altro, sembra che tra Diego e Elga sia tornato il sereno dopo quella crisi che li aveva fatti mollare per un po’ nel 2023.

Curiosi su quanto costa abbonarsi al profilo di Diego? Beh, 7,5 dollari al mese, che non è proprio regalato, ma nemmeno impossibile. C'è pure il pacchetto trimestrale a 19 dollari e spicci. E vi stupirà sapere che quasi 4mila like sono già arrivati sul suo account OnlyFans. Alla faccia di chi critica.




