Difende il figlio da un’aggressione e viene massacrato: 45enne perde la vita in Sicilia

Un tragico episodio si è verificato a Partinico, in provincia di Palermo, dove un uomo di 45 anni ha perso la vita dopo essere intervenuto per proteggere il figlio 17enne da un pestaggio. L’uomo è deceduto all’ospedale Civico della città a causa delle gravi lesioni riportate durante l’aggressione, avvenuta in largo Avellone.





Secondo una prima ricostruzione, il figlio della vittima sarebbe stato aggredito da due giovani, scesi dalla loro auto dopo essere stati rimproverati per aver attraversato la strada ad alta velocità. Il 17enne, colpito con calci e pugni, si trovava in strada insieme alla madre, che ha assistito all’intera scena. La donna, spaventata per quanto stava accadendo, ha immediatamente chiamato il marito in soccorso del figlio.

Quando l’uomo è arrivato sul posto, però, è stato a sua volta preso di mira dai due aggressori, che lo hanno picchiato con estrema violenza. I soccorritori del 118, giunti poco dopo, hanno trasportato il 45enne all’ospedale Civico di Partinico, ma, nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è morto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Anche il figlio 17enne è stato trasferito in ospedale, riportando ferite alla testa. Le sue condizioni, pur non essendo gravi, hanno richiesto cure mediche immediate.

Gli autori del pestaggio, inizialmente fuggiti dal luogo dell’aggressione, si sono successivamente consegnati ai Carabinieri. Le loro identità non sono ancora state rese note, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per fare luce su quanto accaduto. Gli agenti stanno ascoltando parenti e amici della vittima, oltre a eventuali testimoni, per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.

L’uomo deceduto era un negoziante e titolare di un’attività commerciale situata nelle vicinanze del luogo dove si è verificato il tragico episodio. La comunità di Partinico è sotto shock per l’accaduto, mentre le autorità continuano a lavorare per accertare le responsabilità dei due aggressori.