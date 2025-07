I duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, tagliano il personale per ridurre le spese. La loro villa a Montecito e il mutuo milionario pesano sulle finanze

I duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, hanno deciso di ridimensionare il loro staff, licenziando circa 25 collaboratori. La notizia, diffusa da PageSix, evidenzia come la coppia abbia preso questa decisione per alleggerire il peso economico delle spese che gravano sul loro bilancio. Tra i dipendenti licenziati ci sono anche figure rilevanti che lavoravano per la loro fondazione, Archewell.





La scelta di ridurre il personale è motivata principalmente dalle elevate spese che i Sussex devono affrontare ogni anno. La villa di Montecito, in California, acquistata per oltre 14 milioni di dollari, è ora valutata circa 27 milioni. Tuttavia, il mutuo da 9,5 milioni di dollari e le tasse annuali sulla proprietà, pari a 288.000 dollari, rappresentano un significativo impegno finanziario. A queste si aggiungono i costi per la sicurezza privata, stimati intorno ai 2 milioni di dollari l’anno, e le spese legate alla gestione del personale e delle attività della fondazione.

Il taglio dello staff ha coinvolto anche collaboratori che avevano lavorato su progetti mediatici e iniziative benefiche con la coppia. Secondo alcune fonti, la decisione è stata dettata dalla necessità di ottimizzare le risorse e garantire una maggiore sostenibilità economica nel lungo periodo. Nonostante la villa abbia visto aumentare il suo valore di mercato, le spese fisse rimangono comunque un ostacolo significativo alla gestione finanziaria dei Sussex.

Oltre alle questioni economiche, la coppia è stata oggetto di critiche riguardanti il loro stile di leadership. Diverse testimonianze riportano difficoltà nel lavorare con Meghan e Harry, descritti come “datori di lavoro complicati”. Un ex dipendente ha dichiarato: “È stato davvero, davvero, davvero terribile. Molto doloroso”, riferendosi alla collaborazione con la duchessa su alcuni progetti. Altri hanno parlato di un clima di tensione e paura intorno a Meghan, che sarebbe stata descritta come una persona che “umilia e ignora i consigli”.

Un articolo pubblicato su Vanity Fair ha alimentato ulteriori polemiche, definendo Meghan distaccata e fredda nei confronti dei suoi collaboratori. Secondo alcune testimonianze riportate dal Hollywood Reporter, la duchessa avrebbe mostrato atteggiamenti ostili verso chi non seguiva le sue direttive. Un’altra fonte ha aggiunto: “Lei non ascolta, lui cambia idea di continuo. Meghan può essere terribile, e Harry finisce per assecondarla.”

La decisione di ridurre lo staff potrebbe avere implicazioni anche sulle attività della fondazione Archewell, che si occupa di progetti filantropici e mediatici. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli su come questa ristrutturazione influenzerà le operazioni della fondazione.

La villa a Montecito, che rappresenta uno dei principali beni della coppia, continua a essere un simbolo del loro stile di vita lussuoso. Tuttavia, le spese legate alla proprietà e alla sicurezza privata mettono in evidenza le difficoltà economiche che i Sussex stanno affrontando. Nonostante l’aumento del valore della villa sul mercato immobiliare, il mutuo e le tasse annuali rimangono un peso significativo.