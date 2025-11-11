“Difendere la patria costa caro” – L’Ungheria multata da Bruxelles per aver bloccato l’ingresso dei clandestini: Orban sotto accusa





L’incontro bilaterale a Washington tra il Primo Ministro Viktor Orban e l’ex Presidente Donald Trump ha prodotto risultati significativi per l’Ungheria. I due leader hanno focalizzato la loro attenzione sul conflitto in Ucraina e sulle sanzioni statunitensi relative alle importazioni energetiche dalla Russia.





In merito alle sanzioni, il Primo Ministro Orban ha ottenuto dal Presidente degli Stati Uniti un’esenzione di notevole rilevanza per l’Ungheria, dove la questione energetica riveste un’importanza maggiore rispetto a quella percepita in Italia dall’inizio del conflitto in Ucraina.

Il Premier ungherese ha assicurato da Trump un’esenzione della durata di un anno dalle sanzioni statunitensi sulle importazioni energetiche dalla Russia. “È estremamente complesso per Orban – ha dichiarato Trump – reperire petrolio e gas da altre regioni. Come è noto, non beneficia del vantaggio di avere accesso al mare”. Oltre alla questione bellica, il Primo Ministro Orban ha risposto alle domande dei giornalisti in merito all’Unione Europea, che da diversi mesi discute la possibilità di superare il principio dell’unanimità per neutralizzare il veto ungherese sull’adesione dell’Ucraina all’UE.

“Da noi migranti zero, e l’UE ci punisce” (VIDEO)

“In Ungheria il numero di immigrati clandestini è pari a zero”, ha detto Orban ai giornalisti. “Perché abbiamo un sistema estremamente chiaro. Se qualcuno desidera venire in Ungheria, deve prima farne richiesta. Se ottiene il permesso, può entrare. Nessuno può mettere piede sul territorio ungherese senza il permesso delle autorità ungheresi. Questa è la normativa, semplice ed efficace. Qual è la conseguenza di tutto ciò? Siamo soggetti a sanzioni finanziarie dell’Unione Europea, perché non permettiamo agli immigrati clandestini di entrare in Ungheria e nell’Unione Europea. Quindi, solo per vostra informazione, dobbiamo pagare ogni giorno 1 milione di euro come punizione al bilancio di Bruxelles perché abbiamo fermato i migranti. È una cosa assurda”



