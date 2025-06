Dionisio Ambrosio promossa dopo aver allattato un neonato affamato durante l’emergenza dell’uragano Otis

Acapulco – Un gesto di straordinaria umanità è valso una meritata promozione ad Arizbeth Dionisio Ambrosio, agente della polizia messicana che ha saputo distinguersi per coraggio e compassione nei giorni drammatici successivi al passaggio dell’uragano Otis, uno dei più violenti mai registrati nella zona, classificato come categoria 5.





Dionisio, 33 anni e madre a sua volta, è stata inviata ad Acapulco come parte delle operazioni di emergenza dopo la devastazione causata dalla tempesta. Durante le attività di soccorso, l’agente si è imbattuta in un neonato di appena quattro mesi che, secondo quanto riportato, non mangiava da giorni. Il piccolo piangeva disperatamente per la fame, e la madre – in evidente difficoltà – non era in grado di allattarlo.

Di fronte a quella scena drammatica, Arizbeth Dionisio non ha esitato: si è avvicinata alla donna, ha compreso la situazione e ha offerto il suo aiuto in un modo tanto semplice quanto straordinario. Avendo partorito da poco ed essendo in grado di allattare, ha preso in braccio il bambino e lo ha nutrito personalmente, placando la sua fame e donandogli un momento di sollievo in mezzo al caos.

Un gesto che è diventato virale, suscitando ammirazione in tutto il paese. Le immagini dell’agente in uniforme, seduta su un gradino con il bambino tra le braccia, hanno commosso migliaia di utenti sui social.

A riconoscimento di questo atto di eccezionale umanità, le autorità messicane hanno deciso di promuovere Arizbeth Dionisio. La poliziotta è passata dal grado di “policía primero” a quello di “suboficial”.

Il gesto non solo ha evidenziato il lato umano delle forze dell’ordine durante le emergenze, ma ha anche messo in luce la capacità delle donne in uniforme di essere presenza concreta, empatica e risolutiva nei contesti più difficili.

Il Ministero della Sicurezza ha voluto sottolineare pubblicamente il valore dell’azione dell’agente, elogiandola non solo per l’iniziativa, ma anche per la sensibilità dimostrata. “Un esempio per tutti”, si legge nella nota diffusa insieme alla promozione.

Nel frattempo, la città di Acapulco continua a fare i conti con le conseguenze dell’uragano, ma la storia di Arizbeth Dionisio resta come un raggio di luce in mezzo alla devastazione. Una testimonianza concreta di come, a volte, un semplice gesto può fare la differenza tra disperazione e speranza.