Docente colpita da un malore in classe muore a 49 anni: la commozione di alunni e professori

La comunità scolastica di Frascati è in lutto per la scomparsa improvvisa della professoressa Jllen Camugino, deceduta a 50 anni a causa di un malore mentre si trovava nell’istituto professionale Maffeo Pantaleoni.





Nella mattinata di giovedì 27 febbraio, un evento tragico ha scosso l’istituto professionale Maffeo Pantaleoni di Frascati. La professoressa Jllen Camugino, di 50 anni, ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in sala professori. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118, per l’insegnante non c’è stato nulla da fare; il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Frascati per gli accertamenti di rito.

La notizia ha lasciato sotto shock colleghi e studenti, che hanno assistito impotenti alla tragedia. In segno di rispetto e cordoglio, la dirigente scolastica Giuliana Proietti Zaccaria ha disposto che, nella giornata successiva, l’attività didattica fosse sostituita da un momento di raccoglimento durante la prima ora di lezione. Inoltre, è stata organizzata una funzione religiosa in memoria della professoressa Camugino presso la Cattedrale San Pietro di Frascati, invitando docenti e studenti a partecipare.

Anche l’amministrazione comunale di Frascati ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio ufficiale: “L’Amministrazione comunale di Frascati esprime profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa durante il servizio presso il ‘Maffeo Pantaleoni’. Ci stringiamo alla famiglia, alla dirigente e a tutta la comunità scolastica in questo momento di dolore.”

La professoressa Jllen Camugino era molto apprezzata sia dai colleghi che dagli studenti per la sua dedizione all’insegnamento e il suo impegno nella comunità scolastica. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile nell’istituto e nella città di Frascati.