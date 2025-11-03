Dolore per Laura Pausini, lo zio Ettore muore travolto in bicicletta: è caccia all’automobilista fuggito





Un grave lutto ha colpito la cantante Laura Pausini, che ha perso il suo zio, Ettore Pausini, in un tragico incidente avvenuto domenica 2 novembre alle porte di Bologna. Ettore, 78 anni, era un noto barbiere di Solarolo e, come di consueto, si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un’auto, la quale non si è fermata dopo l’impatto.





Secondo le prime ricostruzioni, Ettore stava pedalando in direzione del centro di Bologna lungo via degli Stradelli Guelfi, nel tratto che collega Castenaso a San Lazzaro di Savena, quando è stato travolto da un veicolo in movimento. Il conducente dell’auto, dopo averlo colpito, ha proseguito la sua corsa, lasciando l’anziano a terra. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarlo per un’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare il pirata della strada, concentrandosi su una Opel Astra di vecchio modello, il veicolo coinvolto nell’incidente. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e nelle strade limitrofe per raccogliere indizi utili a risalire all’automobilista.

La strada in cui è avvenuto l’incidente è stata segnalata in passato come pericolosa dai residenti, i quali hanno più volte lanciato appelli affinché venisse messa in sicurezza. Ettore Pausini era molto conosciuto in città, avendo lavorato come barbiere in piazza Azzarita per oltre trent’anni. Negli ultimi anni, dopo aver superato una battaglia contro il cancro, si era dedicato attivamente all’associazione Onconauti, che si occupa di riabilitazione per pazienti oncologici.

In un tributo al suo zio, Stefano Giordani, presidente dell’associazione e amico di lunga data di Ettore, lo ha descritto come “un uomo immenso”. La cantante Laura Pausini, nel 2016, aveva condiviso sui social un volantino dell’associazione con la foto di suo zio, esprimendo il suo orgoglio per lui e per i medici che lo avevano assistito: “Mio zio Ettore Pausini è un vero campione! – aveva scritto Laura su Facebook –. Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito, zio. Ti voglio bene!”.

La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore tra i familiari e i conoscenti, nonché tra i cittadini di Bologna, che ricordano Ettore non solo per la sua professione, ma anche per il suo impegno sociale e la sua generosità. La comunità si unisce al cordoglio della famiglia, esprimendo la propria vicinanza in questo momento difficile.

Il tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, con molti cittadini che chiedono misure più efficaci per proteggere i ciclisti e prevenire incidenti simili. L’attenzione è ora rivolta alle indagini in corso, mentre la famiglia di Ettore Pausini si prepara a dare l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita di chi lo conosceva.



