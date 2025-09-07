“Dolori al petto”, dimessa dal pronto soccorso muore poco dopo a casa: Caorle sotto shock





Un tragico evento ha colpito la comunità di Caorle, con la scomparsa improvvisa di Dolores Moro, affettuosamente soprannominata “Dolly”. La donna, di 58 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione, poche ore dopo essere tornata dall’ospedale di Portogruaro, dove era stata dimessa in seguito a un controllo medico. Il decesso ha lasciato un profondo senso di sgomento tra familiari, amici e conoscenti.





Dolores, che già da tempo soffriva di patologie cardiache, aveva accusato intensi dolori al petto nella giornata di sabato 30 agosto. A causa dei sintomi preoccupanti, si era recata al Punto di Primo Intervento di Caorle, dove il personale sanitario aveva ritenuto necessario trasferirla al pronto soccorso di Portogruaro per ulteriori accertamenti. Dopo essere stata visitata e sottoposta agli esami del caso, era stata dimessa con una diagnosi considerata compatibile con il suo quadro clinico preesistente. Tuttavia, la situazione è drammaticamente peggiorata poche ore dopo il ritorno a casa e, nella mattina di domenica, la donna è stata trovata priva di vita.

La notizia del decesso ha suscitato grande dolore e incredulità tra i suoi cari e nella comunità locale. I familiari, colpiti dalla rapidità e dall’imprevedibilità dell’accaduto, hanno deciso di presentare un esposto alla Procura di Pordenone, che ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte. Attualmente, un medico del pronto soccorso è stato iscritto nel registro degli indagati. Gli inquirenti hanno spiegato che si tratta di un atto dovuto, necessario per garantire trasparenza e approfondire la gestione clinica della paziente. L’indagine si concentrerà sulla diagnosi effettuata al momento delle dimissioni e sulla correttezza della terapia prescritta, senza escludere la possibilità che i dolori toracici fossero legati a cause diverse da quelle cardiache già note.

Per accertare le reali motivazioni del decesso, la Procura ha incaricato il medico legale Antonello Cirnelli di effettuare l’autopsia sul corpo della donna. L’esame è stato programmato per martedì presso l’obitorio di Portogruaro e sarà cruciale per determinare se vi siano state eventuali omissioni o errori durante il ricovero ospedaliero.

La morte di Dolores Moro ha lasciato un vuoto profondo tra coloro che la conoscevano. Gli amici la ricordano come una persona solare e generosa, sempre pronta a offrire il suo sostegno. Una sua amica ha condiviso su Facebook un toccante messaggio: “Ciao amica mia, non riesco a esprimere il mio dolore, non voglio crederci. Ricorderò per sempre le nostre lunghe telefonate, ti porterò sempre nel cuore.”

Originaria della zona, Dolores aveva frequentato il liceo scientifico XXV Aprile di Portogruaro e mantenuto nel tempo legami profondi con il territorio. La donna lascia una famiglia affranta: la figlia, la madre, i fratelli e i nipoti. La comunità si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di lutto.

I funerali si svolgeranno nel Duomo di Caorle, ma la data sarà stabilita solo dopo il nulla osta della magistratura. Sarà un’occasione per l’intera comunità di ricordare una persona amata e stimata, la cui vita si è interrotta troppo presto.



