Don Matteo accoglie Francesco, il figlio deejay di Raoul Bova, al suo debutto da attore





La passione per il cinema e la televisione sembra essere un tratto di famiglia per i Bova-Giordano. Il figlio secondogenito di Raoul Bova e della sua ex moglie Chiara Giordano, Francesco Bova, a soli 24 anni, è pronto a fare il suo debutto televisivo. Secondo quanto riportato da Chi Magazine, il giovane è stato fotografato sul set della celebre fiction Don Matteo, dove interpreterà il ruolo di un infermiere.





Si tratta di una comparsa, un piccolo ruolo all’interno della produzione Rai, ma rappresenta un importante trampolino di lancio per chi, come Francesco, sogna di muovere i primi passi in un mondo che il padre conosce a fondo. L’attore, infatti, è protagonista della serie nei panni di don Massimo, erede spirituale dello storico personaggio interpretato per anni da Terence Hill.

La presenza del figlio sul set accanto a lui ha suscitato grande curiosità tra i fan, che vedono in questo debutto una sorta di passaggio di testimone simbolico. Per Francesco Bova, questa esperienza arriva dopo un percorso di formazione artistica e personale che lo ha già portato a esplorare altri ambiti creativi.

Nato nel 2000, Francesco è il secondogenito della coppia formata da Raoul Bova e Chiara Giordano, sposatisi nel 2000 e separatisi nel 2013. Il primogenito, Alessandro Leon, ha invece intrapreso una carriera musicale di successo come deejay e produttore. Laureato presso il Catalyst – Institute for Creative Arts and Technology, nel 2024 ha conseguito il titolo accademico e si è fatto notare per le sue sonorità ispirate al mondo del cinema, tanto da vincere nel 2021 il premio per la miglior musica al Top Indie Film Festival.

Anche Francesco, pur seguendo una strada diversa, condivide con il fratello l’amore per la creatività. Negli ultimi anni ha mostrato interesse per la musica elettronica, pubblicando nel 2024 il suo primo singolo, “Thyra”. Tuttavia, la sua comparsa in Don Matteo sembra segnare un nuovo capitolo nella sua carriera, questa volta davanti alla macchina da presa.

Sul piano personale, Raoul Bova e Chiara Giordano hanno sempre cercato di mantenere un legame familiare solido, nonostante la separazione avvenuta più di dieci anni fa. I due ex coniugi, dopo un periodo di difficoltà, hanno ritrovato un equilibrio fondato sul rispetto e sul sostegno reciproco, soprattutto per il bene dei figli.

Negli ultimi mesi, Chiara Giordano è stata particolarmente vicina all’ex marito, sostenendolo anche durante la fase delicata seguita alla fine della relazione con Rocío Muñoz Morales, l’attrice spagnola con cui Bova ha condiviso diversi anni di vita e due figlie.

La partecipazione di Francesco a Don Matteo avviene dunque in un contesto familiare e affettivo importante, che unisce padre e figlio non solo nella vita privata, ma anche sul piano professionale. Per Raoul Bova, che da due stagioni è il protagonista assoluto della fiction di Rai 1, questa esperienza rappresenta un motivo di orgoglio: vedere il figlio muovere i primi passi nello stesso ambiente che lo ha reso celebre è, per lui, una grande soddisfazione.



