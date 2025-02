Donatello Peparini, 48 anni, scomparso da tre giorni: trovato senza vita sulla Nettunense

Il corpo di Donatello Peparini, scomparso il 14 febbraio, è stato ritrovato in una cunetta sulla Nettunense. Indagini in corso per chiarire la dinamica.





Donatello Peparini, 48 anni, è stato ritrovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi sulla via Nettunense, poco dopo Campo di Carne. L’uomo era scomparso da casa tre giorni fa, il 14 febbraio, e i familiari avevano lanciato un appello disperato sui social per raccogliere testimonianze utili al suo ritrovamento.

Purtroppo, le speranze si sono infrante con la tragica scoperta: il corpo di Donatello giaceva in una cunetta adiacente alla strada. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno immediatamente avvertito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri di Aprilia e la protezione civile.

Indagini in corso: malore o incidente?

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica della morte. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che Donatello sia deceduto a causa di un malore improvviso, ma non viene esclusa la possibilità che sia stato investito da un’auto pirata.

Per consentire i rilievi e il recupero del corpo, la via Nettunense è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando pesanti disagi e lunghe code in direzione di Anzio.

La scomparsa di Donatello Peparini

Donatello Peparini era scomparso il 14 febbraio da Aprilia. Quel giorno avrebbe dovuto recarsi ad un appuntamento ad Anzio, ma non si è mai presentato. I familiari, preoccupati, avevano dato subito l’allarme, e l’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, aveva diffuso un appello sui propri canali social.

La foto di Donatello era stata condivisa centinaia di volte, nella speranza di trovare qualcuno che avesse visto o sapesse qualcosa. Purtroppo, le ricerche si sono concluse oggi con il tragico ritrovamento del suo corpo.