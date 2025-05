Donna accoltellata in casa, i figli lanciano l’allarme: il marito fugge e muore in un incidente

In una tranquilla mattinata a San Secondo Parmense, un piccolo comune nella Bassa Parmense, si è verificato un drammatico episodio di violenza domestica. Una donna è stata brutalmente accoltellata al collo, all’avambraccio e al torace. L’allarme è stato dato dai figli minorenni della vittima, che sono usciti di corsa dalla loro abitazione per cercare aiuto. Una vicina ha prontamente contattato il numero di emergenza 112. I paramedici giunti sul luogo hanno trovato la donna cosciente ma in condizioni critiche a causa delle numerose ferite riportate. È stata immediatamente trasportata in elicottero all’ospedale. Al momento, non è ancora chiaro se la sua vita sia ancora in pericolo.





Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’autore dell’aggressione sarebbe il marito della donna, Giovanni Bianchi, che si è dato alla fuga subito dopo l’attacco. Durante la sua fuga in auto, Giovanni Bianchi è stato coinvolto in un grave incidente stradale. Anche lui è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo.

L’incidente automobilistico si è verificato poco dopo le 9 del mattino, nei pressi di San Secondo Parmense. Giovanni Bianchi era al volante della sua vettura quando si è scontrato violentemente con un furgone. Il conducente del furgone e un passeggero sono rimasti feriti nell’incidente e sono attualmente ricoverati in gravi condizioni.

Nel frattempo, le autorità stanno conducendo una serie di indagini approfondite nella casa dove è avvenuta l’aggressione per determinare con precisione cosa sia successo. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per ricostruire gli eventi che hanno portato a questo tragico episodio. I bambini coinvolti sono stati messi al sicuro e si trovano sotto la protezione dei servizi sociali.

Il caso ha scosso profondamente la comunità di San Secondo Parmense, una località nota per la sua tranquillità e serenità. Gli abitanti sono ancora increduli di fronte a quanto accaduto e molti di loro si sono radunati per offrire supporto alla famiglia colpita da questa tragedia.

Le autorità locali stanno facendo tutto il possibile per garantire che la giustizia sia fatta e che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. La polizia sta esaminando tutte le possibili motivazioni dietro l’attacco e sta cercando di capire se ci siano stati precedenti episodi di violenza o tensioni all’interno della famiglia.

