Donna che ha vissuto una drammatica esperienza di pre-morte racconta la “visione” che ha visto dopo essere “morta” due volte

Lisa Small, 41 anni, afferma di essere stata sul punto di morire due volte nello stesso giorno e di aver visto, in entrambe le occasioni, esattamente la stessa visione.





Nel 2008, Lisa è sopravvissuta a due arresti respiratori improvvisi avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. All’epoca, era nel pieno di una dipendenza da droghe e alcol, e aveva solo 24 anni quando crollò improvvisamente dopo aver assunto cocaina.

Fu il suo fidanzato di allora a soccorrerla praticandole la rianimazione cardio-polmonare, notando che, pur avendo smesso di respirare, i suoi occhi erano rimasti incredibilmente spalancati.

Lisa si riprese e proseguì la giornata, ma la sera stessa crollò nuovamente e si recò in ospedale per ricevere cure mediche.

I medici le spiegarono che aveva subito un arresto respiratorio, una condizione gravissima in cui la respirazione si interrompe mentre il cuore continua a battere.

Il racconto dell’esperienza di pre-morte

Lisa, originaria di Belleview, in Florida, ha raccontato ciò che ha vissuto durante quell’esperienza:

“Ho letteralmente smesso di respirare. Sono crollata. Ho smesso di respirare”, ha spiegato.

“All’improvviso mi sono ritrovata in un enorme campo aperto. C’era un albero vicino a me e, poco più in là, un uomo vestito con una tunica bianca. In lontananza, a chilometri di distanza, c’era una folla di persone.”

“Non riuscivo a distinguere i volti, ma sentivo di conoscerli. Era una sensazione meravigliosa, difficile da spiegare.”

Lisa ha descritto quella sensazione come una “euforia moltiplicata per un milione”.

Sorprendentemente, sostiene di essere tornata esattamente nello stesso luogo durante il secondo collasso avvenuto poche ore dopo.

“Lo stesso albero, la stessa persona, la stessa folla in lontananza, la stessa identica sensazione”, ha raccontato.

“Il mio fidanzato mi disse che i miei occhi erano rimasti aperti per tutto il tempo, quindi chiaramente non si trattava di un sogno.”

La rinascita dopo anni di dipendenza

Lisa ha raccontato di essersi sentita “come una fenice risorta dalle ceneri” dopo quell’esperienza, anche se ha ammesso che le ci sono voluti altri dieci anni per liberarsi definitivamente dalla dipendenza.

Dopo un decennio difficile, durante il quale stima di aver speso circa 40.000 dollari (oltre 30.000 sterline) in sostanze stupefacenti, nel 2018 è riuscita a cambiare radicalmente la sua vita.

“Essere sobria ha cambiato completamente la mia esistenza, non solo di 180 gradi, ma di 360”, ha dichiarato. “Tutto è diverso. Tutto. La strada che stavo percorrendo mi avrebbe portata alla totale distruzione.”

Lisa ha descritto la dipendenza come “un abisso di disperazione, un demone che ti tiene in pugno”.

“Devi essere più forte di lui”, ha concluso.