Donna con tatuaggi sul viso si sfoga dopo che un negozio le nega un lavoro nel commercio al dettaglio

Una donna con numerosi tatuaggi visibili si è recentemente sfogata online dopo essere stata rifiutata per un lavoro al dettaglio presso uno dei negozi TJ Maxx. Tuttavia, invece di ricevere sostegno, ha ottenuto una dura dose di realtà dal pubblico online: molti utenti hanno commentato che “tatuaggi e piercing facciali” rappresentano un “limite per la carriera”, rendendola “non occupabile.”





Ash Putnam, conosciuta su TikTok come ashxobrien, ha raccontato in un video che TJ Maxx ha respinto la sua candidatura per un impiego nel commercio al dettaglio.

“Ho fatto domanda a TJ Maxx qualche settimana fa e hanno rifiutato la mia candidatura,” ha detto la 24enne nel video, visualizzato oltre 7 milioni di volte. “Non si sono nemmeno presi la briga di chiamarmi. Mi hanno mandato una mail automatica.”

Alla ricerca di una spiegazione, Putnam – che ha tatuaggi ben visibili su viso e corpo, oltre a numerosi piercing – ha deciso di affrontare direttamente il responsabile delle assunzioni.

“Così oggi sono andata lì e ho chiesto: ‘Qual è stato il motivo per cui non sono stata assunta?’ E lei mi ha risposto: ‘Non hai abbastanza esperienza. C’erano candidati con più esperienza di te,’” racconta la giovane.

“Le ho chiesto se fosse per i miei tatuaggi. Ovviamente molti posti non li gradiscono. Lei ha detto che non era quello il motivo. Non penso sia vero, ma va bene così. Lascio perdere.”

“Non ha senso”

Nella speranza di ottenere chiarimenti dal pubblico, Putnam chiede nel video:

“Mi chiedo solo come possano trovare lavoro adolescenti e giovani adulti che non hanno mai lavorato prima.”

“Come fanno a ottenere un impiego se questi posti assumono solo persone con esperienza? Non ha alcun senso per me.”

Prima di concludere il video, ha invitato i suoi follower a condividere le proprie esperienze e le difficoltà incontrate nel trovare lavoro.

“Voglio sapere se sono l’unica persona che sta vivendo questa situazione. Odio il fatto che i miei tatuaggi siano diventati un fattore determinante per essere assunta o meno,” ha aggiunto.

“Solo perché ho tatuaggi non significa che non sarei una buona lavoratrice.”

“Non occupabile”

La sua storia ha colpito molti utenti, suscitando un’ondata di commenti e opinioni.

“Forse è per via del ragno demoniaco?” scrive un utente, riferendosi al grande tatuaggio che si estende dal collo alle guance.

“Puoi fare la barista, la tatuatrice, la comparsa in un film ambientato in prigione, la bassista dei Mötley Crüe,” scherza un altro. Un terzo commenta semplicemente: “Non occupabile.”

Altri suggeriscono che il problema non siano i tatuaggi in sé, ma la loro posizione.

“C’è un motivo per cui i tatuatori chiamano i tatuaggi sul viso ‘fine carriera,’” scrive qualcuno.

Un altro aggiunge:

“Non credo sia perché hai tatuaggi… penso sia per dove li hai.”

E un altro ancora scrive:

“Ho tatuaggi ovunque tranne che in faccia… ma riesco a trovare lavoro ovunque. Sii realista.”

Consigli professionali

Un utente, che si presenta come supervisore delle risorse umane, scrive:

“Non esiste che un’azienda ti metta davanti ai clienti, come nel caso di TJ Maxx.”

Un ex responsabile delle assunzioni presso TJ Maxx conferma:

“Sono stato responsabile delle assunzioni per TJ Maxx e ti posso dire che il problema sono i piercing e i tatuaggi facciali.”

“Segno di creatività”

Negli ultimi dieci anni, i tatuaggi sono diventati molto più accettati nel mondo del lavoro. Tuttavia, per chi ha un corpo molto tatuato – come Putnam – cercare un impiego, soprattutto a contatto con il pubblico, può ancora essere una sfida difficile.

E se davvero il motivo per cui non è stata assunta dipende dai suoi tatuaggi, Putnam ha dichiarato al Daily Star che le aziende dovrebbero rivedere i propri criteri di selezione.

“Se pensano che i tatuaggi determinino le competenze o le qualifiche per un lavoro, allora devono davvero riconsiderare.

I tatuaggi, i piercing e i capelli colorati non sono segni di mancanza di professionalità. Mostrano creatività e unicità… le persone devono superare questa avversione verso i tatuaggi.”

Se toccasse a te selezionare il candidato ideale per un lavoro a contatto col pubblico, assumeresti qualcuno con tatuaggi e piercing visibili?