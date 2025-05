Donna condivide il terrificante ricordo dell’attacco domestico che l’ha lasciata senza vista

Heather Cornelius ha deciso di condividere la sua storia di abuso domestico sulla sua pagina TikTok, creata nel 2024. Nel mese di ottobre, ha pubblicato il suo primo video, che ha già raggiunto oltre 15 milioni di visualizzazioni e diventato virale.





Nel video, Heather ha parlato di come suo marito, con il quale era sposata da più di 11 anni, l’avesse abusata per anni. Si è definita un “caso grave” a causa di un episodio in cui il suo compagno le aveva versato dei prodotti chimici negli occhi, facendole “sciogliere le palpebre”.

“Credevo di stare per morire”, ha ricordato del terribile momento. Heather ha dovuto subire cinque interventi di ricostruzione a causa dell’attacco di suo marito.

L’alterco è avvenuto nel novembre 2022, quando Heather ha tentato di andarsene ma è tornata a casa dopo aver ricevuto minacce dal coniuge. A quel punto, lui le ha ordinato di sdraiarsi e ha lanciato l’assalto chimico.

Parlando con PEOPLE dell’orribile incidente, Heather ha detto: “Avevo le spalle girate e mi ha detto: ‘Sdraiati sul pavimento’. Non ho chiesto nulla, non ho cercato di resistere. A quel punto, quando mi diceva di fare qualcosa, lo facevo solo per finirla”.

“Quindi ho fatto quello che mi aveva detto. Quando ho alzato lo sguardo, ho visto che indossava dei guanti blu e un contenitore bianco. Ho provato a sollevarmi, ma lui mi ha spinto giù. E ha iniziato a versarmi qualcosa nell’occhio destro”.

Secondo Heather, che all’epoca si ritiene risiedesse in Kansas, la sofferenza che ha dovuto affrontare è stata indescrivibile.

“Supplicavo che smettesse e urlavo”, ha continuato. “Non so come ce l’abbia fatta. Giuro, Dio mi ha permesso di uscire dal mio corpo per un momento per sopravvivere”.

“Mi ha detto che se non fossi stata zitta, mi avrebbe uccisa. Quindi sono rimasta in silenzio, e poi ha iniziato a versarmelo nell’occhio sinistro. Poi ha finito”.

Dopo essere rimasta cieca per diversi mesi, Heather ha infine dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per chiudere l’occhio destro.

Poi, nel maggio 2023, suo marito è stato arrestato ma successivamente rilasciato. Più tardi, mentre la polizia cercava di raccogliere prove contro di lui, si è trasferito in Alaska.

Purtroppo, Heather non ha mai ottenuto la giustizia che meritava, dopo aver appreso del decesso del marito nel novembre 2023.

Heather afferma che nonostante le sue difficoltà, ora si trova in una buona posizione.

“Mi sento probabilmente nel miglior stato d’animo in cui sia mai stata”, ha detto.

“Ho un terapista regolare, i miei figli sono in terapia e stanno andando benissimo a scuola. Ho comprato una casa e l’ho fatto da sola”.

“Guardo con entusiasmo a ogni nuovo giorno”, ha concluso.