Donna di 64 anni trovata morta nel suo appartamento a Torino: il fratello l’ha vegliata in silenzio





Una tragica scoperta ha sconvolto il quartiere Lingotto di Torino nella giornata di ieri, giovedì 28 agosto. Un forte odore proveniente da un appartamento al sesto piano ha spinto i residenti a contattare le autorità. Quando i vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti, hanno trovato il corpo senza vita di Lorella Rocca, 64 anni, in avanzato stato di decomposizione. La scena è stata resa ancora più drammatica dalla presenza del fratello della donna, un uomo di 58 anni con problemi psichiatrici, che inizialmente si era rifiutato di aprire la porta ai soccorritori.





Secondo le prime ricostruzioni, il decesso di Lorella Rocca risalirebbe a circa una settimana prima del ritrovamento. La donna presentava una ferita alla testa, che potrebbe essere stata causata da una caduta. Tuttavia, gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi per chiarire le cause della morte: un malore improvviso, un incidente domestico, un gesto volontario o, meno probabilmente, un intervento esterno. Per questo motivo, la polizia scientifica e gli agenti del commissariato Mirafiori hanno condotto rilievi approfonditi nell’appartamento.

Il fratello della vittima è stato trasportato all’ospedale Molinette per accertamenti. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere il motivo per cui l’uomo sia rimasto accanto al cadavere della sorella per giorni senza chiedere aiuto. “La sua presenza accanto al corpo e il lungo periodo trascorso senza alcuna richiesta di soccorso sollevano interrogativi sulla dinamica dei fatti”, hanno dichiarato fonti investigative.

La vicenda ha portato alla luce una situazione di isolamento sociale che caratterizzava la vita dei due fratelli. Entrambi vivevano in condizioni di solitudine e raramente uscivano di casa. I servizi sociali li seguivano da tempo, ma nessuno aveva notato l’assenza prolungata di Lorella Rocca o la gravità della situazione fino a quando l’odore proveniente dall’appartamento ha reso necessario l’intervento delle autorità.

I residenti del palazzo sono rimasti profondamente colpiti dall’accaduto. “È una tragedia che ci fa riflettere sulle difficoltà delle persone più isolate e su quanto sia importante prestare attenzione ai segnali di disagio”, ha commentato uno degli abitanti. L’episodio ha sollevato interrogativi non solo sulla morte di Lorella Rocca, ma anche sulle condizioni del fratello e sul supporto che le persone con disturbi psichiatrici ricevono nella società.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire ogni dettaglio della vicenda. Gli inquirenti stanno esaminando ogni possibile pista per ricostruire le ultime ore di vita della donna e determinare se vi siano responsabilità esterne o se si tratti di un tragico incidente. Nel frattempo, il quartiere Lingotto si è stretto nel dolore per questa tragedia che ha riportato alla ribalta il tema dell’isolamento sociale e delle fragilità che spesso restano invisibili fino a quando non sfociano in eventi drammatici.



