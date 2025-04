Donna di 70 anni ha un nipote utilizzando lo sperma del figlio defunto: l’aggiornamento post-parto lascia tutti senza parole

Alcuni anni fa, l’attrice spagnola Ana Obregón ha fatto scalpore per una scelta insolita riguardante lo sperma del figlio scomparso.





Quando suo figlio, Aless Lequio, è morto di cancro nel 2022, Ana è stata travolta dal dolore, ma ha deciso di esaudire quello che lei ha definito “l’ultimo desiderio” del figlio: avere un figlio che portasse avanti la sua eredità.

Nel 2023, Ana ha infatti dato vita, attraverso maternità surrogata, a un bambino utilizzando il materiale genetico del figlio.

Successivamente, ha chiarito che la bambina in questione non è sua figlia, bensì sua nipote, e che si chiama Anita.

“Questa bambina non è mia figlia, è mia nipote. È la figlia di Aless e, quando sarà grande, le racconterò che suo padre era un eroe, così saprà chi era e potrà esserne orgogliosa,” ha dichiarato Ana a ¡Hola! nell’aprile 2023.

Durante un’intervista alla televisione spagnola andata in onda nel fine settimana, Ana ha parlato con grande sincerità della gioia che le ha portato la piccola Anita, pur continuando a convivere con il dolore per la perdita di Aless.

Ha raccontato che la sua casa “è piena di peluche e giocattoli”, aggiungendo: “Ho persino una piccola piscina con palline dove lei mi fa tuffare.”

Tuttavia, ha ammesso che con il passare del tempo e con la crescita della bambina, per lei – che ha 70 anni – è diventato più difficile occuparsi di alcune attività fisiche, come prenderla in braccio, a causa dei dolori alla schiena.