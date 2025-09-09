Donna investita e uccisa da un’auto sul marciapiede a Genova





Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Genova, precisamente in Via Borgoratti, dove una donna di 70 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto senza conducente. L’episodio è avvenuto intorno alle 7:30, nei pressi della farmacia San Rocco, e ha scosso profondamente la comunità locale.





Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava camminando sul marciapiede quando un veicolo, parcheggiato sul lato opposto della strada, ha iniziato improvvisamente a muoversi. La pendenza della carreggiata avrebbe causato lo spostamento del mezzo, che ha attraversato la strada in retromarcia con una traiettoria obliqua, finendo per colpire la donna. L’impatto è stato violento e ha schiacciato la vittima contro il muro.

Un medico di passaggio ha immediatamente cercato di prestare soccorso alla donna, tentando di rianimarla. Poco dopo, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e una volante della polizia locale. Nonostante gli sforzi profusi dai soccorritori, la situazione si è rivelata drammatica: la donna ha riportato un arresto cardiaco e diverse fratture al bacino. Dopo circa mezz’ora di tentativi di rianimazione, i medici hanno dovuto dichiarare il decesso.

Il veicolo coinvolto nell’incidente era dotato di freno a mano elettrico e, secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, era stato parcheggiato poco prima dal proprietario. Al momento dell’impatto, il conducente non era presente a bordo. Gli agenti hanno identificato il proprietario dell’auto e lo hanno sottoposto ai test per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue. I risultati hanno escluso qualsiasi alterazione da parte dell’uomo.

Come misura precauzionale, Via Borgoratti è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi necessari e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’auto è stata sequestrata e verrà sottoposta a ulteriori accertamenti tecnici per verificare se il guasto meccanico possa aver giocato un ruolo determinante nello spostamento incontrollato del veicolo.

La comunità di Genova è rimasta sconvolta dalla tragedia, che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei sistemi frenanti elettrici e sull’affidabilità dei veicoli parcheggiati su strade in pendenza. La polizia locale continuerà a indagare per chiarire ogni aspetto dell’accaduto e determinare eventuali responsabilità.

L’episodio richiama alla mente altri incidenti simili verificatisi in diverse città italiane e straniere, dove auto parcheggiate hanno improvvisamente iniziato a muoversi autonomamente. La vicenda di Via Borgoratti potrebbe aprire un dibattito più ampio sulla necessità di adottare misure preventive per evitare che situazioni analoghe si ripetano in futuro.

Nel frattempo, il dolore per la perdita della donna coinvolta nell’incidente resta vivo nella comunità locale. La sua identità non è stata resa pubblica, ma si sa che aveva 70 anni e risiedeva nella zona. I residenti del quartiere hanno espresso cordoglio e solidarietà alla famiglia della vittima.

La polizia locale di Genova invita chiunque abbia assistito al tragico evento a fornire testimonianze utili alle indagini. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere se vi siano stati errori umani o malfunzionamenti tecnici che possano aver contribuito alla tragedia.



